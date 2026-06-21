Ο μεγαλομέτοχος Γιάννης Αλαφούζος και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης αναφέρθηκαν στην επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει τον Τζέικομπ Νίστρουπ και στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί είναι παρών ο μεγαλομέτοχος Γιάννης Αλαφούζος, αλλά και ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης.

Παρόντες και πολλά στελέχη του συλλόγου, όπως ο εκτελεστικός διευθυντής Στέφανος Γιουρέλης, ο αντιπρόεδρος Τάκης Φύσσας και οι Σπύρος Βλάχος, Αθηνά Μπαλωμένου, Πέτρος Τσιτσιμπής.

Ο Αλαφούζος πήρε πρώτος τον λόγο και σχολίασε για την επιλογή του Νίστρουπ: «Μαζευτήκαμε εδώ για να παρουσιάσουμε το νέο μας προπονητή τον κ. Νίστρουπ. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του επιλέξαμε εκείνον».

Ο Κοτσόλης τόνισε για τον Δανό τεχνικό: «Είμαι χαρούμενος που ο κ. Νίστρουπ αναλαμβάνει τα ηνία του κλαμπ. Έχει συγκεκριμένες αρχές όπως η σκληρή δουλειά και η νοοτροπία νικητή, που θέλουμε να διέπουν τον σύλλογο μας. Θέλαμε έναν κόουτς που έχει κάνει πρωταθλητισμό, που έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές και που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος πως θα συμβάλλει για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».