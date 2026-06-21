Το Gazzetta σάς παρουσιάζει το προφίλ του Ετιέν Καμαρά, του παίκτη που αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του κλαμπ για τη θέση «6».

Ο Ετιέν Καμαρά αποτελεί από το απόγευμα του Σαββάτου (20/06) κι επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, αφού ανακοινώθηκε η υπογραφή τετραετούς συμβολαίου με το αθηναϊκό κλαμπ.

Οι «πράσινοι» ήθελαν ήδη από τον περασμένο Γενάρη τον Γάλλο αμυντικό μέσο έχοντας ξεχωρίσει την περίπτωσή του για τη θέση «6», με τον Στέφανο Κοτσόλη να διατηρεί ζωντανή την περίπτωσή του από τότε με τακτική επικοινωνία.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ενέκρινε την περίπτωσή του κι έτσι το «τριφύλλι» έκανε μία σημαντική επένδυση που ξεπέρασε τα 4 εκατ. ευρώ (χώρια τα μπόνους και το ποσοστό μεταπώλησης) κλείνοντας τη Νο.1 περίπτωση της λίστας του.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε γιατί οι δύο άνδρες που είναι υπεύθυνοι για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του κλαμπ ξεχώρισαν την περίτπωση του Ετιέν Καμαρά.

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Ετιέν Καμαρά

Ο 23χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής έχει ύψος 1,90μ. και η σωματοδομή του αποτελεί ένα από τα πιο βασικά του πλεονεκτήματα.

Έχει μεγάλο διασκελισμό, που σε συνδυασμό με την καλή ταχύτητα που έχει για έναν παίκτη των «κυβικών» του, τον βοηθάει πολύ στις μονομαχίες και στα ανασταλτικά του καθήκοντα.

Φέτος, στο βελγικό πρωτάθλημα έδινε 18,98 μονομαχίες ανά 90 λεπτά έχοντας ποσοστό επιτυχίας που έφτανε το 51,9%. Στον τομέα των αμυντικών μονομαχιών ήταν 3ος σε ολόκληρο το πρωτάθλημα με 297, δίνοντας 8,19 ανά ματς με ποσοστό 60,3%.

Παίζει με πολύ μεγάλη ένταση την οποία εφαρμόζει στο μαρκάρισμά του πιέζοντας αρκετά τους αντιπάλους του, όταν κρίνει πως υπάρχει ευκαιρία να κλέψει τη μπάλα (12,28 επανακτήσεις ανά 90', το 30,8% αυτών στο μισό του αντιπάλου).

Αυτό βέβαια τον οδηγεί να κάνει παραπάνω φάουλ, κάποιες φορές και περιττά. Σύμφωνα με το Wyscout, εκείνος ήταν φέτος 1ος σε φάουλ στο βελγικό πρωτάθλημα με 74, δηλαδή έκανε 2,04 ανά 90' και συγκέντρωσε συνολικά 11 κίτρινες κάρτες.

Παρ' ότι είναι ψηλός, το παιχνίδι με το κεφάλι δεν είναι σε καλό επίπεδο (4,14 εναέριες μονομαχίες ανά 90' έχοντας ποσοστό επιτυχίας μόνο 54,7%) και γι' αυτό το λόγο στα κόρνερ που κερδίζει η ομάδα του συνήθως βρίσκεται εκτός περιοχής αποτελώντας κομμάτι του rest deffence (οι παίκτες που μένουν πίσω για να σταματήσουν κάποια αντεπίθεση). Στις αμυντικές στατικές φάσεις είναι στην περιοχή προκειμένου να εκμεταλλευτούν καλύτερα το ύψος του και το κορμί του.

Στα αμυντικά του καθήκοντα είναι αρκετά καλός. Έχει αρκετά aggressive συμπεριφορά, όταν μαρκάρει ή μπαίνει σε μονομαχίες, διαθέτει καλή αντίληψη του πρέπει να βρίσκεται στον χώρο ενώ δείχνει πάθος και διάθεση κυνηγώντας όλες τις φάσεις.

Στο κομμάτι με τη μπάλα στα πόδια δεν είναι απλά ένας αμυντικός μέσος που ασχολείται μόνο με το αμυντικό κομμάτι.

Του αρέσει να παίρνει την πρώτη πάσα και να ξεκινάει το build-up. Προτιμάει να πηγαίνει σε safe επιλογές και να μην ψάχνει τόσο τις κάθετες πάσες ή τις αλλαγές παιχνιδιού.

«Τα πηγαίνω πολύ καλά όταν έχω τον ρόλο του playmaker. Μου αρέσει να έχω όλο το γήπεδο μπροστά μου», έχει πει χαρακτηριστικά.

Συνηθίζει να παίζει τη μπάλα με τη μία όταν του δίνεται η ευκαιρία. Αποφεύγει τις ντρίμπλες. Κάνει μόνο προσποιήσεις χρησιμοποιώντας εξαιρετικά το κορμί του, που του δίνει πλεονέκτημα τόσο στην προστασία της μπάλας όσο και στο να ξεφύγει μ' έναν ξαφνικό διασκελισμό.

Του αρέσει να φτάνει στην απέναντι περιοχή, αλλά δεν πατάει συχνά σε κείνη, ούτε απειλεί ιδιαίτερα είτε σουτάροντας είτε δημιουργώντας.

Κάνει συνεχώς διαθέσιμο τον εαυτό του στους συμπαίκτες του δίνοντάς τους επιλογές για πάσα. Έχει αρκετή ψυχραιμία όταν χειρίζεται τη μπάλα, ακόμα και υπό πίεση, παρ' ότι δεν έχει τρομερή τεχνική, αφού μπορεί να την προστατεύει καλά με το σώμα του, όταν βλέπει τα δύσκολα.

Όλα τα παραπάνω συνοψίζουν το προφίλ του Ετιέν Καμαρά ενός αμυντικού μέσου, που σίγουρα το δυνατό του κομμάτι είναι το physicality του, ωστόσο προσφέρει πράγματα και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, ακόμα κι αν δεν είναι εκεί τα καλύτερα χαρακτηριστικά του.