Μακάμπι Χάιφα - Πάκσι 3-3: Ισόπαλη σε φιλικό η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
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Η ουγγρική Πάκσι αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα δεκαπέντε μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για το Conference League.
Ισοπαλία για την Πάκσι σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα (3-3)! Η ουγγρική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, σε αγώνες που θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου, εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα.
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@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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