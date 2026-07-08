Η ουγγρική Πάκσι αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα δεκαπέντε μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για το Conference League.

Ισοπαλία για την Πάκσι σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα (3-3)! Η ουγγρική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, σε αγώνες που θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου, εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα.

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