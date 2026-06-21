Ο Ετιέν Καμαρά παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού και μίλησε μεταξύ άλλων για το πώς τον έπεισε ο Νίστρουπ, αλλά και για τους στόχους που έχει θέσει.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο 23χρονος Ετιέν Καμαρά, μίλησε για πρώτη φορά στο επίσημο κανάλι των Πρασίνων και μοιράστηκε το παρασκήνιο πίσω από τη μεταγραφή του.

Ο νεαρός Γάλλος αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο Νίστρουπ στο να πει το «ναι» και να έρθει τελικά στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στους στόχους του και απάντησε στο αν είχε δεχθεί κάποια άλλη πρόταση από ομάδα της Super League.

Να θυμίσουμε ότι ο Καμαρά, που υπέγραψε έως το 2030, αποτελεί την πρώτη προσθήκη του «τριφυλλιού» για το φετινό καλοκαίρι και συνολικά την τρίτη κίνηση μετά τη μονιμοποίηση του Ζαρουρί και το νέο δανεισμό του Τσάβες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

Πώς αισθάνεσαι που είσαι πλέον κομμάτι του Παναθηναϊκού;

«Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για μένα. Ήδη από τον Ιανουάριο με ήθελαν, αλλά ήθελα πρώτα να ολοκληρώσω τη σεζόν με την προηγούμενη ομάδα μου κι αυτό έκανα. Τώρα είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για τον Παναθηναϊκό. Ελπίζω να κερδίσουμε πολλούς τίτλους»

Ποιοι ήταν οι λόγοι που σε έκαναν να αποδεχθείς την πρόταση;

«Μίλησα με τον Τεχνικό Διευθυντή και με τον προπονητή. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες. Έψαχνα για μια νεα πρόκληση και για μένα είναι η καλύτερη επιλογή και θέλω να οδηγήσουμε ξανά τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα κάνουμε τα πάντα για να την ολοκληρώσουμε. Πήρα πρόσφατα την απόφασή μου αφού μίλησα πρώτα με τον προπονητή. Με ενέπνευσε ιδιαίερα και είμαι χαρούμενος με αυτήν την επιλογή».

Πότε πήρες την τελική σου απόφαση;

«Από τον Ιανουάριο το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο. Ήθελα να ολοκληρώσω πρώτα τη σεζόν με την προηγούμενη ομάδα μου. Από τον Δεκέμβριο έψαχνα νέες προκλήσεις και όπως είπα θεωρώ ότι αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή. Από τη στιγμή που πήρα την απόφασή μου πριν από μια βδομάδα δεν είχα καμία αμφιβολία, ήθελα να βρεθώ εδώ και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να είμαστε στην κορυφή στο τέλος της σεζόν».

Υπήρχαν άλλες ελληνικές ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον για σένα;

«Καμία άλλη ομάδα δεν έδειξε ίδιο ενδιαφέρον με αυτό του Παναθηναϊκού, οπότε όπως είπα είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως ποδοσφαιριστή;

«Ως ποδοσφαιριστής δουλεύω σκληρά, είμαι δυνατός κι έχω καλή τεχνική. Μου αρέσει να έχω την μπάλα και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου δίνοντας το καλύτερο που μπορώ».

Τι συμπέρασμα έβγαλες από την κουβέντα με τον προπονητή;

«Ναι μίλησα με τον προπονητή, με γνωρίζει πολύ καλά και θα με βοηθήσει να βελτιωθώ σε όλους τους τομείς. Είμαι 23 οπότε έχω πολλά ακόμα να βελτιώσω, είναι μια όμορφη πρόκληση. Ο προπονητής θα με βοηθήσει και με τη σειρά μου θα βοηθήσω εγώ την ομάδα».

Γνωρίζεις την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού;

«Ναι, φυσικά και γνωρίζω την ατμόσφαιρα, είναι καταπληκτικοί. Δέχθηκα πολλά μηνύματα στο Instagram, μού έδειξαν πολλή αγάπη και ανυπομονω να τους την ανταποδώσω στο γήπεδο».

Με τι θα είσαι ευχαριστημένος μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σου σεζόν στον Παναθηναικό;

«Πρώτα από όλα θα ήθελα να βελτιωθώ ως παίκτης, να παίξω σε όσους περισσότερους αγώνες μπορώ. Στόχος μας είναι να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Πόσο σημαντική είναι η πρόκριση στη League Phase του Conference League;

«Είναι πολύ σημαντικό να προκριθούμε, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Σε κάθε παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Ξέρουμε ότι είναι μια σημαντική διοργάνωση και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».