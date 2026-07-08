Πρόταση ενός εκατ. ευρώ έφερε για τον Πάλμερ - Μπράουν ο Στέφανος Κοτσόλης, αλλά ο Αμερικανός στόπερ την απέρριψε και μένει στον Παναθηναϊκό.

Ο Πάλμερ - Μπράουν έφτασε κοντά στο ν' αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, αλλά η μεταγραφή προς το παρόν δεν προχωράει.

Ο τεχνικός διευθυντής του τριφυλλιού Στέφανος Κοτσόλης, έφερε πρόταση ύψους 1 εκατ. ευρώ από σύλλογο της Τουρκίας για την παραχώρηση του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Η πρόταση αυτή, μάλιστα, περιελάμβανε σημαντική αύξηση των απολαβών του παίκτη σε σχέση με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος (24/4/97) Αμερικανός κεντρικός αμυντικός, ωστόσο, την απέρριψε και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να προχωρήσει η πώλησή του στους Τούρκους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που έκανε την προσφορά έχει βάση την Κωνσταντινούπολη. Ο Πάλμερ-Μπράουν, ωστόσο, δεν θέλησε να μετακομίσει στην Τουρκία και προς το παρόν, αν δεν υπάρξει ανατροπή με την ίδια ομάδα ή δεν έρθει κάποια άλλη πρόταση, συνεχίζει στον Παναθηναϊκό.

Ο Πάλμερ - Μπράουν τη σεζόν που πέρασε είχε 32 ματς και 1 γκολ. Συνολικά με το τριφύλλι, με το οποίο έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 έχει 46 συμμετοχές, αφού την πρώτη περίοδο ταλαιπωρήθηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό.

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