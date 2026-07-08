Αθανασίου στους Galacticos: «Άδειασε η κλεψύδρα του Κρίστιανσεν»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τις εξελίξεις στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού και όσα ξεχώρισε από την συνέντευξη του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Τα τελευταία νέα σχετικά με την μεταγραφική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού μετέφερε στους Galacticos by Interwetten ο Νίκος Αθανασίου.

Ανέφερε πως η περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν έχει εγκατελειφθεί, υπογράμμισε πως το «τριφύλλι» πρέπει να ολοκληρώσει την μεταγραφή του αριστερού μπακ την επόμενη εβδομάδα και σχολίασε την συνέντευξη του Τζέικομπ Νίστρουπ.