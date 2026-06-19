Ο Ολυμπιακός προχωρά δυνατά για να τελειώσει την μεταγραφή του Σουηδοβόσνιου στόπερ ενώ η Σάντεφιορντ ανακοίνωσε τον κεντρικό αμυντικό Κόσβαλ.

Ο νεαρός στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς παραμένει καθ' οδόν για Ολυμπιακός, όπως όλα δείχνουν και ενώ υπήρχε και νεότερο στο συγκεκριμένο μεταγραφικό μέτωπο.

Ο Ολυμπιακός προχωρά για την απόκτηση του υψηλόσωμου στόπερ της Σάντεφιορντ, που παράλληλα έκλεισε και ανακοίνωσε άλλον στόπερ. Ο λόγος για τον κεντρικό αμυντικό Ντέβον Κόσβαλ. Ο Κόσβαλ στα 22 του χρόνια έχει ύψος 1.90 μέτρα και έκλεισε - και ανακοινώθηκε - με συμβόλαιο έως το 2029.