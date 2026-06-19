Σμαϊλοβιτς - Ολυμπιακός: Προχωρά για τον παίκτη, πήρε άλλον στόπερ η Σάντεφιορντ

Σμαϊλοβιτς - Ολυμπιακός: Προχωρά για τον παίκτη, πήρε άλλον στόπερ η Σάντεφιορντ

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Σμαϊλοβιτς - Ολυμπιακός: Προχωρά για τον παίκτη, πήρε άλλον στόπερ η Σάντεφιορντ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός προχωρά δυνατά για να τελειώσει την μεταγραφή του Σουηδοβόσνιου στόπερ ενώ η Σάντεφιορντ ανακοίνωσε τον κεντρικό αμυντικό Κόσβαλ.

Ο νεαρός στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς παραμένει καθ' οδόν για Ολυμπιακός, όπως όλα δείχνουν και ενώ υπήρχε και νεότερο στο συγκεκριμένο μεταγραφικό μέτωπο.

Ο Ολυμπιακός προχωρά για την απόκτηση του υψηλόσωμου στόπερ της Σάντεφιορντ, που παράλληλα έκλεισε και ανακοίνωσε άλλον στόπερ. Ο λόγος για τον κεντρικό αμυντικό Ντέβον Κόσβαλ. Ο Κόσβαλ στα 22 του χρόνια έχει ύψος 1.90 μέτρα και έκλεισε - και ανακοινώθηκε - με συμβόλαιο έως το 2029.

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του παίκτη
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα