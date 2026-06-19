Σμαϊλοβιτς - Ολυμπιακός: Προχωρά για τον παίκτη, πήρε άλλον στόπερ η Σάντεφιορντ
Ο νεαρός στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς παραμένει καθ' οδόν για Ολυμπιακός, όπως όλα δείχνουν και ενώ υπήρχε και νεότερο στο συγκεκριμένο μεταγραφικό μέτωπο.
Ο Ολυμπιακός προχωρά για την απόκτηση του υψηλόσωμου στόπερ της Σάντεφιορντ, που παράλληλα έκλεισε και ανακοίνωσε άλλον στόπερ. Ο λόγος για τον κεντρικό αμυντικό Ντέβον Κόσβαλ. Ο Κόσβαλ στα 22 του χρόνια έχει ύψος 1.90 μέτρα και έκλεισε - και ανακοινώθηκε - με συμβόλαιο έως το 2029.
Vi har signert Devon Koswal på en kontrakt som strekker seg ut 2029. Les mer og se eksklusivt intervju med vår nye midtstopper i SF Appen.— Sandefjord Fotball (@sfjfotball) June 19, 2026
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