Ο πασίγνωστος Ματέο Μορέτο συνδέει τον Ολυμπιακό με τον αριστερό μπακ της Τζένοα, Άαρον Μάρτιν.

Ένα νέο όνομα ήρθε να προστεθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με τη θέση να αφορά τον χώρο της άμυνας και τον ποδοσφαιριστή να προέρχεται από τη Serie A.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του γνωστού και έγκριτου Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Άαρον Μάρτιν, που αγωνίζεται στη Τζένοα.

Πρόκειται για τον Ισπανό αριστερό μπακ (ενίοτε και εξτρέμ) που βρίσκεται στην ομάδα της Γένοβας από το 2023, όταν και αποκτήθηκε ως ελεύθερος, μετά τη θητεία του στη Γερμανία και τη Μάιντζ. Ο 29χρονος τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ένα γκολ και 6 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Εσπανιόλ, μεταπήδησε στην πρώτη ομάδα και ύστερα πήρε μεταγραφή στην ομάδα της Bundesliga, ενώ στο ενδιάμεσο είχε βρεθεί ξανά στη La Liga για λογαριασμό της Θέλτα ως δανεικός. Συνολικά, έχει πάνω από 340 καταγεγραμμένες εμφανίσεις, με 8 γκολ και 27 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τη Τζένοα είναι έως το 2027 και βάσει Transfermarkt η αξία του εκτιμάται στα 5 εκατ. ευρώ.