Ο Ατρόμητος φιλοξενείται το Σάββατο από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης με τους Περιστεριώτες να παίρνουν εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας τους.

Με τον κόσμο στο πλευρό του θα αντιμετωπίσει ο Ατρόμητος τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Οι Περιστεριώτες φιλοξενούνται το Σάββατο (21:30) από τους Πειραιώτες και όπως ενημέρωσαν πήραν εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Ατρόμητος, όπως άλλωστε συνηθίζει, εξασφάλισε εισιτήρια για τους φίλους της, με φόντο το πρώτο ματς της σεζόν για την Stoiximan Super League, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ατρόμητος κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League της σεζόν 2026-27 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», απέναντι στον Ολυμπιακό, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σημαντική πρόκριση επί του ΠΑΣ Πύργος στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Η ομάδα μας επικράτησε με 3-1 και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη League Stage της διοργάνωσης, ανοίγοντας με ιδανικό τρόπο τον κύκλο των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην έναρξη του πρωταθλήματος, με τον Ατρόμητο να θέλει να φύγει από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με το καλύτερο, δυνατό αποτέλεσμα.

Για ακόμη μία εκτός έδρας αναμέτρηση, οι φίλαθλοι του Ατρομήτου έχουν τη δυνατότητα να σταθούν στο πλευρό της ομάδας και να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθειά της.

Η τιμή του εισιτηρίου για τους φιλάθλους μας ανέρχεται στα 20 ευρώ, στη Θύρα 27.

Η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/olympiakos-atromitos-awaysection/

Καλή σεζόν, όλοι μαζί, δίπλα στον Ατρόμητό μας!».