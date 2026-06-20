Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού Ετιέν Καμαρά έφερε στην Ελλάδα και επιτελείο για τα social media.

Τα social media είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Για έναν ποδοσφαιρική παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο για το πως παρουσιάζεται στο κοινό και ειδικά όταν αφορά σύλλογο με εκατομμύρια οπαδούς όπως ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό και ο Ετιέν Καμαρά δεν άφησε τίποτα στην τύχη.

Ο 23χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος, ο οποίος υπέγραψε στο τριφύλλι έως το 2030, είχε στο πλευρό του εκτός από τους εκπροσώπους του και το προσωπικό του επιτελείο των social media. Έφερε, λοιπόν, στην Ελλάδα τους συνεργάτες του, ειδικούς στα social media για την όσο το δυνατόν καλύτερη προώθηση της εικόνας του.

Από τη στιγμή, παράλληλα, που για αύριο δεν υπάρχει προγραμματισμένη προπόνηση, ο Ετιέν Καμαρά θα ταξιδέψει με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Άπελντορν κι εκεί θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες.

Οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν το απόγευμα πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο.

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