Ο Μάρκους Πέντενσεν αναμένεται να φτάσει σήμερα (27/08) το βράδυ στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα, Πέμπτη (27/8), ο Μάρκους Πέντερσεν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Νορβηγός δεξιός μπακ αναμένεται να φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 22:50 και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα περάσει από τα ιατρικά και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta Ολυμπιακός τα έχει βρει σε όλα με την Τορίνο για την απόκτησή του, με το συνολικό ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται στα 6+2 εκατ. ευρώ. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030.

Ο Πέντερσεν μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και ως χαφ. Με την Τορίνο κατέγραψε 64 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ.