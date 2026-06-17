Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στο να βρει την χρυσή τομή ως προς στην απόκτηση των Σμαϊλοβιτς - Στάνιτς για την ενίσχυση της αμυντικής και επιθετικής του γραμμής.

Ο Ολυμπιακός έχει μπει δυναμικά σε αυτή την offseason, καθώς μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα σήμερα (17/06) για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή, κινείται με γοργούς ρυθμούς και για την περίπτωση δύο ακόμη παικτών.

Ο ένας είναι ο 24χρόνος μεσοεπιθετικός της Λουντογκόρετς, Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος την σεζόν που μας πέρασε σημείωσε 16 γκολ και 13 ασίστ σε 55 αγώνες, ενώ παράλληλα βγήκε και πρώτος σκόρερ στο Europa League. Για την περίπτωση του Σέρβου διεθνούς - που κυρίως παίζει δεκάρι αλλά παίζει και σε αρκετές ακόμα θέσεις - οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάνει πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ, με τους Βούλγαρους να ζητούν 8, αλλά όπως φαίνεται υπάρχει βάση για να επέλθει το οριστικό deal.

Αντίστοιχα η δεύτερη υπόθεση που έχει «κυκλώσει» ο Ολυμπιακός είναι αυτή του Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς. Ο 22χρόνος αμυντικός αγωνίζεται στο νορβηγικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Σάντεφιορντ και είναι κοντά στο να βρει το Λιμάνι του.

Μάλιστα, για τον Σουηδοβόσνιο στόπερ, οι Πειραιώτες ανέβασαν την πρόταση τους στα 3.5 εκατομμύρια ευρώ, με τους Νορβηγούς να ζητούν λίγα περισσότερα. Ωστόσο όπως όλα δείχνουν η χρυσή τομή μπορεί να βρεθεί σε ένα ποσό της τάξεως των 4 εκατομμυρίων ευρώ.

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