Πένια - Παναθηναϊκός: Όταν ο Ισπανός πορτιέρε έβαζε «στοπ» στον Μπαπέ (vid)
«Μια ανάσα» από το να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Ινάκι Πένια, αφού βάσει των τελευταίων ρεπορτάζ το deal πλησιάζει και ο κίπερ της Μπαρτσελόνα θα ντυθεί στα πράσινα.
Όπως μετέδωσε την Παρασκευή (19/6) η εκπομπή του πασίγνωστου για ρεπορτάζ των Καταλανών, Ζεράρ Ρομέρο, όλες οι πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο των επαφών και η συμφωνία αναμένεται να κλείσει σε ένα ποσό λίγο κάτω από τα 3 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, το Gazzetta γυρίζει το χρόνο λίγο πίσω, στον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Πένια είχε βάλει «στοπ» στη Ρεάλ Μαδρίτης και κυρίως τον Κιλιάν Μπαπέ, σε ένα Clasico όπου η Μπάρτσα θριάμβευσε με 0-4 μέσα στο «Μπερναμπέου».
Ο 27χρονος πλέον κίπερ είχε πραγματοποιήσει αρκετές αποκρούσεις στο συγκεκριμένο ντέρμπι στο γήπεδο της Μαδρίτης. Με το παιχνίδι στο 0-2 υπέρ των «μπλαουγκράνα» στο 64ο λεπτό ο Μπαπέ βρέθηκε τετ-α-τετ, όμως ο Πένια απέκρουσε εντυπωσιακά, απλώνοντας το κορμί του. Ακολούθησε ακόμη μια σπουδαία επέμβαση στο 71', και πάλι κόντρα στον Γάλλο, ξανά σε κατάσταση 1vs1.
Μάλιστα, σε μια φάση που εν τέλει δεν μέτρησε ελεώ οφσάιντ, ο γκολκίπερ της ομάδας του Χάνσι Φλικ είχε κάνει μια συγκλονιστική απόκρουση πάνω στη γραμμή, σε εξ' επαφής τελείωμα του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.
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