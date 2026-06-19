Πένια - Παναθηναϊκός: Προβάρει τα «πράσινα» σύμφωνα με ρεπόρτερ της Μπαρτσελόνα
Ολοένα και πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Ινάκι Πένια, καθώς σύμφωνα με νέα ρεπορτάζ από Ισπανία μερία, ο κίπερ της Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το να υπογράψει στο «τριφύλλι».
Νωρίτερα σήμερα το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως οι «πράσινοι» έχουν βρει το σημείο επαφής με τον έμπειρο πορτιέρε που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Έλτσε, κάτι που ουσιαστικά μετέφεραν και Ισπανοί συνάδελφοι.
Συγκεκριμένα, στην εκπομπή του πασίγνωστου για θέματα των Καταλανών, Ζεράρ Ρομέρο, αναφέρθηκε πως ο Πένια είναι πλέον πάρα πολύ κοντά στο να συνεχίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, φαίνεται πως το deal θα κλείσει με κάτι λιγότερο από 3 εκατ. ευρώ.
Θυμίζουμε πως ο 27χρονος τερματοφύλακας αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Μπάρτσα, έχοντας αγωνιστεί 45 φορές με την πρώτη ομάδα (10 clean sheets) και πανηγυρίζοντας 2 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 2 Σούπερ Καπ Ισπανίας.
📺 DIRECTO @JijantesFC— Jijantes FC (@JijantesFC) June 19, 2026
🚨 Nos cuenta @juliclaramunt el futuro de Iñaki Peña; el portero cerrando su salida al Panathinaikos FC 🔜🧤🇬🇷
🔗 https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/qVT1AUlgl5
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