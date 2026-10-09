Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ (10/10), ο Ζοσέ Μουρίνιο υπερασπίστηκε τον Κιλιάν Μπαπέ.

Για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 20 ημέρες, ο Ζοσέ Μουρίνιο βρέθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ (10/10, 22:00), με τις ερωτήσεις για τον Κιλιάν Μπαπέ να ξεχωρίζουν.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αφού ανέφερε πως το ματς με το «Κίτρινο Υποβρύχιο» θα είναι αρκετά δύσκολο, σχολίασε την όλη κατάσταση γύρω από το όνομα του Γάλλου στράικερ. Αρχικά, ο Special One τόνισε πως βρίσκει την όλη κατάσταση γελοία, όμως παράλληλα εξήγησε πως κάθε παίκτης της Βασίλισσας θα πρέπει να έχει αίσθημα ευθύνης 24 ώρες το 24ωρο, κάθε ημέρα.

Εν συνεχεία, είπε πως σέβεται τον κόσμο του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και υποσχέσθηκε πως εάν ένας παίκτης δεν αξίζει λόγω συμπεριφοράς, δεν θα βρίσκεται ούτε στον πάγκο. Επίσης, αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τη φωτογραφία των Χάουσεν - Πιτάρς, όπου τα social media πήραν... φωτιά, θεωρώντας πως τραβήχτηκε εν κινήσει

«Θεωρώ γελοία όλη αυτή την ιστορία με τον Μπαπέ. Για μένα, το να είσαι παίκτης απαιτεί αφοσίωση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ: κάθε αρνητική ενέργεια ενός παίκτη στην ιδιωτική του ζωή έχει πάντα συνέπειες. Πάντα υποστηρίζω ότι ο παίκτης είναι άνθρωπος και μπορεί να κάνει λάθη, αλλά οφείλει να έχει αίσθημα ευθύνης.

Μπορεί να μην είμαι εδώ 13 χρόνια, αλλά νομίζω ότι με ξέρετε λίγο και ξέρετε ότι δεν λέω ψέματα. Ίσως αποφεύγω κάποια πιο περίπλοκα ζητήματα, αλλά δεν λέω ψέματα. Σε αυτό το διάστημα, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά. Εδώ δουλέψαμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούσαν να αποδώσουν επαγγελματικά με την εθνική ομάδα, και όλοι τους ανταποκρίθηκαν. Όποιος τραυματίζεται έρχεται αμέσως στο Βαλντεμπέμπας για διάγνωση. Για παίκτες όπως ο Αρντά, που εξαιρέθηκε από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, ήμουν εγώ —και κανείς άλλος— που του έδωσα δύο επιπλέον ημέρες άδειας. Όσοι τραυματίστηκαν ήταν εδώ καθημερινά.

Ο Μπαπέ πήγε για εξωτερική γνωμάτευση σχετικά με το γόνατό του, επειδή έχει ένα ιατρικό ιστορικό που δεν μπορεί να αγνοηθεί, και υπήρξε πλήρης συμφωνία μεταξύ της διάγνωσης της Ρεάλ Μαδρίτης και της δικής τους.

Και μετά περνάμε στο κομμάτι της επίλυσης προβλημάτων. Δεν έφταναν τα προβλήματα που είχε το ποδόσφαιρο αυτή την εβδομάδα, έπρεπε να ψάξετε να βρείτε κι άλλα. Στην περίπτωση του Μπαπέ, είχαμε πρώτα το περιστατικό στο νυχτερινό κέντρο —έναν χώρο που είχε διαμορφωθεί ειδικά για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Μετά είχαμε το απόλυτα ήσυχο ξενοδοχείο στην Ελβετία, όπου υπήρχαν δύο ποδήλατα σε κάθε διαμέρισμα για τις μετακινήσεις.

Και μετά είχαμε τον καημένο τον Χάουσεν, που βρισκόταν στο σπίτι του Τιάγκο Πιτάρς με το αυτοκίνητό του σταθμευμένο, στέλνοντας ένα μήνυμα. Τον παρουσιάζουν σαν εγκληματία, ενώ είναι η πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια που δεν έχουμε ούτε έναν τραυματισμό μέσα σε δύο μήνες. Όλοι οι τραυματισμοί προέρχονται από την περσινή σεζόν· αυτή είναι μια καλή ιστορία, αλλά εσάς δεν σας αρέσει.

Δεν σχολιάζω το κοινό του Μπερναμπέου επειδή το σέβομαι, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσει να δείξει δικαιοσύνη – και για μένα, το να είναι κανείς δίκαιος σημαίνει επίσης να είναι έξυπνος και ικανός να κατανοήσει τις συνθήκες και τους στόχους. Υπόσχομαι στο κοινό του Μπερναμπέου ότι, όταν ένας παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης αποτυγχάνει στον ρόλο του και δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του –είτε ως παίκτης είτε ως πολίτης–, δεν θα τον βλέπετε στον πάγκο, γιατί θα βρίσκεται στο σπίτι του. Αυτό σημαίνει ότι, αν αύριο αγωνιστεί, δεν θα είναι απλώς στον πάγκο· και αν παίξει, θα είναι επειδή είμαι βέβαιος ότι δεν έχει απογοητεύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης ούτε έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του».