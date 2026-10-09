Μουρίνιο: «Τυχερός αν είμαι ακόμη ζωντανός μέχρι να υπάρξει απόφαση για την Σίτι»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, πάντα με τον μοναδικό του τρόπο, έδωσε το δικό του σχόλιο για την Μάντσετσερ Σίτι και τις κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχη.

Τυχερός θα αισθάνεται o Zoσέ Μουρίνιο εάν... προλάβει την οριστική απόφαση σχετικά με τις 114 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε η Μάντσεστερ Σίτι, από το 2009 έως το 2018.

Πιο συγκεκριμένα, ο «Special One» και νυν προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, παραχώρησε μία συνέντευξη στην «Corriere dello Sport», στην οποία κλήθηκε να σχολιάσει μεταξύ άλλων και την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι.

«Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη; Εγώ κυρίως γελάω», είπε ο Πορτογάλος τεχνικός.

«Γελάω, γιατί τουλάχιστον έτσι θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία», πρόσθεσε στη συνέχεια, ενώ εξέφρασε την απορία σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει η όλη διαδικασία.

«Είμαι στα εξήντα μου. Θα πρέπει να θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό αν είμαι ακόμη ζωντανός μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση. Γιατί τώρα θα εκδοθεί μια απόφαση και έναν χρόνο αργότερα θα ακολουθήσει άλλη έφεση», είπε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.

