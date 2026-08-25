Στη Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, ο οποίος νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχε απορριφθεί ως επιλογή από τον Ολυμπιακό.

Ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς αφήνει την Τουρκία και τη Φενέρμπαχτσε για χάρη της Μπαρτσελόνα! Ο Κροάτης τερματοφύλακας βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στα ραντάρ των Μπλαουγκράνα ως αναπληρωματική επιλογή του Ζοάν Γκαρθία και το deal πλέον βρίσκεται στα τελευταία στάδια.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λιβάκοβιτς υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Μπαρτσελόνα με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030 και την Τετάρτη (26/8) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ανακοινωθεί κατόπιν από τη νέα του ομάδα.

Την ίδια ώρα άλλωστε, οι Καταλανοί έχουν πάρει το πράσινο φως από τη Φενέρμπαχτσε για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς οι δυο ομάδες τα βρήκαν για το ποσό των δυο εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να ανέβει στα τέσσερα εκατομμύρια μέσω μπόνους.

Σε πρώτη φάση πάντως, το πλάνο της Μπαρτσελόνα θέλει τον Λιβάκοβιτς να φεύγει φέτος ως δανεικός για κάποια άλλη ομάδα και να επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι, όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του Σέζνι. Σε περίπτωση, ωστόσο, που οι Μπλαουγκράνα δεν βρουν μια κατάλληλη επιλογή για να τον στείλουν δανεικό, τότε ο Κροάτης θα βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του Χάνσι Φλικ ως τρίτος τερματοφύλακας, μαζί με τους Ζοάν Γκαρθία και Βόιτσεχ Σέζνι.

Κάπως έτσι μπαίνει οριστικό τέλος στα ερωτηματικά για το μέλλον του έμπειρου γκολκίπερ, ο οποίος νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό! Η περίπτωσή του ωστόσο απορρίφθηκε από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως είχε εξηγήσει σε τότε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος των Ερυθρόλευκων, Κώστας Καραπαπάς.