Θετικό ντεμπούτο για τον Δώνη σε Μουντιάλ, αφού η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη. Είχε δοκάρι η Σελέστε, εξαιρετικός ο Αλ Οβαΐς.

Ο Γιώργος Δώνης μπήκε ιδανικά στο Μουντιάλ, μιας και η ομάδα του πήρε την ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη. Η Σελέστε βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο με αντεπίθεση διαρκείας στην επανάληψη κατάφερε να ισοφαρίσει, ενώ δημιούργησε αρκετούς κινδύνους. Αρκετά πειθαρχημένη ανασταλτικά η Σαουδική Αραβία, εξαιρετικός ο γκολκίπερ, Αλ Οβαΐς. Από ένα βαθμό και οι τέσσερις ομάδες του ομίλου (Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι).

Βρήκε το γκολ από στημένη φάση

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η ομάδα του Γιώργου Δώνη επικεντρώθηκε κυρίως στην αμυντική της λειτουργία, περιορίζοντας τους χώρους και απορροφώντας την πίεση των Νοτιοαμερικανών. Η Ουρουγουάη είχε την κατοχή και δημιούργησε ορισμένες καλές προϋποθέσεις, ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ.

Ένα σουτ του Αραούχο και μια κεφαλιά του Βίνιας δεν απείλησαν τον Αλ Οβαΐς. Αντίθετα, όσο περνούσε η ώρα, οι Σαουδάραβες κέρδιζαν μέτρα στο γήπεδο, έβρισκαν αυτοπεποίθηση στις μεταβάσεις τους και άρχισαν να απειλούν με μεγαλύτερη συχνότητα. Η αναμέτρηση απέκτησε διαφορετικό ρυθμό μετά τη διακοπή, η οποία λειτούργησε ως σημείο καμπής. Οι παρεμβάσεις από τους πάγκους έδωσαν νέα πνοή στο παιχνίδι και λίγο αργότερα ήρθε το γκολ. Οι Σαουδάραβες εκμεταλλεύθηκαν την αδυναμία των αντιπάλων στα στημένα, απείλησαν στο 38' με τον Αλ Αμρί, αλλά ο Μουσλέρα είχε εξαιρετική αντίδραση.

Ωστόσο, στο 41' πάλι από στημένο, ο Αλ Αμρί εκμεταλλεύθηκε την κακή επέμβαση του Μουσλέρα στην κεφαλιά του Κανό και με προβολή πέτυχε το 1-0. Η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα έδειξε να δυσκολεύεται στη δημιουργία καθαρών ευκαιριών, με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε να παραμένει αποκομμένος στη δεξιά πτέρυγα και να μην μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την εξέλιξη του αγώνα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ουρουγουάη να απειλεί, αλλά την κεφαλιά του Βίνιας μπλόκαρε ο Αλ Οβαΐς.

Πίεσε η Σελέστε, αλλά έμεινε στην ισοφάριση!

Στην επανάληψη, η Ουρουγουάη μπήκε δυνατά, η παρουσία του Νούνιες στην επίθεση, αλλά και του Βαλβέρδε στο κέντρο λειτούργησε καλύτερα. Η ομάδα του Μπιέλσα κυκλοφορούσε πιο γρήγορα την μπάλα και έβαλε δύσκολα στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, ο Βίνιας σε δυο περιπτώσεις δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα, ενώ στο 60΄η σουτάρα του Ουγκάρτε βρήκε στο δοκάρι.

Ο Δώνης θωράκισε την άμυνα του και η Σαουδική Αραβία κατάφερε να αντέξει την πίεση των αντιπάλων. Όλα αυτά μέχρι το 80ο λεπτό, όταν ήρθε και η ισοφάριση. Κακή αντίδραση του Αλ Οβαΐς στην κεφαλιά του Βίνιας και ο Αραούχο με πλασέ πέτυχε το 1-1. Η πίεση συνεχίστηκε και στις καθυστερήσεις η Σελέστε πλησίασε το γκολ, αλλά το πλασέ του Ντε λα Κρουζ έδιωξε ο Αλ Οβαΐς. Ο Σαουδάραβας γκολκίπερ είχε ακόμα μια σούπερ επέμβαση, αυτή τη φορά στο σουτ του Βαλβέρδε. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τις τέσσερις ομάδες του ομίλου να έχουν από ένα βαθμό.