Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης επέστρεψε στην Κρήτη, καθώς ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του από τον Παναιτωλικό.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ και πλέον η συμφωνία πήρε επίσημη μορφή. Ο Όμιλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου διεθνή μέσου από τον Παναιτωλικό, με τον Κρητικό χαφ να βάζει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Κρητικός χαφ αποτελεί προσωπική επιλογή του Χρήστου Κόντη, καθώς πρόκειται για παίκτη που διαθέτει πλούσιο βιογραφικό, έχοντας επί σειρά ετών εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο με περισσότερες από 60 συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Champions League και Europa League, με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Την προηγούμενη σεζόν αγωνιζότα μέτρησε 34 εμφανίσεις με τον Τίτορμο και σκόραρε μια φορά, ενώ έχει φορέσει 47 φορές τη φανέλα της Εθνικής.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Με καταγωγή από την Κρήτη, ο έμπειρος μέσος, με μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (61 συμμετοχές σε Champions League & Europa League), γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Εργοτέλη.

Το 2013 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο στέφθηκε έξι φορές πρωταθλητής και δύο φορές κυπελλούχος Ελλάδας, συμμετέχοντας σε συνολικά 226 αγώνες εγχώριων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τα χρώματα της Nottingham Forest (25 συμμετοχές), στην Τουρκία με την Konyaspor (12 συμμετοχές) και στη Γερμανία με τη Hertha (37 συμμετοχές).

Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναιτωλικού, με τον οποίο κατέγραψε 34 συμμετοχές.

Μετρά 47 εμφανίσεις με την Εθνική Ανδρών, ενώ έχει αγωνιστεί και στα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ανδρέα, καλώς ήρθες ξανά στην Κρήτη! Καλώς ήρθες στο σπίτι σου και στην οικογένεια του ΟΦΗ!»