Σενάριο δίχως... βάση από τους Πορτογάλους καθώς αναφέρουν ότι ο ΟΦΗ παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου και θεωρείται πιθανός προορισμό του.

Ο ΟΦΗ χρειάζεται ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας και σύμφωνα με την «A Bola», ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος βρίσκεται στη λίστα των Κρητικών.

Όπως έγραψαν οι Πορτογάλοι, ο 24χρονος χαφ αναμένεται να παραχωρηθεί εκ νέου δανεικός από την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και οι Κρητικοί εμφανίζονται ως ο πιθανός προορισμός καθώς παρακολουθεί στενά την περίπτωση του.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, το δημοσίευμα των Πορτογάλων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο ΟΦΗ τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πλήρης στα χαφ με τους Ανδρούτσο, Καραχάλιο, Κανελλόπουλο, τον νεοαποκτηθέντα Μπουχαλάκη και τον Αποστολάκη που μπορεί να αγωνιστεί (και) σε αυτή τη θέση, οπότε ούτως ή άλλως δεν υπάρχει προτεραιότητα για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.

Αντίθετα, όπως έχουμε αναφέρει, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας είναι σε αναζήτηση για δεξιό μπακ - χαφ, στόπερ, ακραίο επιθετικό και φορ, ενώ σύντομα αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Νίκου Αθανασίου.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είχε γεμάτη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ με 21 συμμετοχές ενώ το συμβόλαιο του με την πορτογαλική ομάδα εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.