Στον ΑΠΟΕΛ και επίσημα ο Νίκος Παπαδόπουλος

Στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Παπαδόπουλος καθώς ανακοινώθηκε από τον κυπριακό σύλλογο.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει από τις 30 Μαϊου για τις κυπριακές «σειρήνες» και από τις 12 Ιουνίου ότι οι επαφές ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Νίκο Παπαδόπουλο ήταν αρκετά προχωρημένες ενώ πριν λίγα 24ωρα, ο Λεβαδειακός έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Εν τέλει, ο κυπριακός σύλλογος προχώρησε στην επισημοποίηση της πρόσληψης του Έλληνα προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια δύο ετών και αποχωρεί από τη Stoiximan Superleague έπειτα από δύο επιτυχημένες παρουσίες στον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά:

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο.

Η συμφωνία με τον Ελλαδίτη τεχνικό ισχύει από την 1η Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2028.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στους πάγκους, με πολυετή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ έχει θητεύσει και στο κυπριακό πρωτάθλημα έχοντας έτσι πλήρη αντίληψη του μεγέθους και της φιλοσοφίας του ΑΠΟΕΛ. Χαρακτηρίζεται για τη μεθοδικότητα, τη δουλειά στο γήπεδο, την αγωνιστική πειθαρχία και τη δημιουργία ανταγωνιστικών ομάδων.

Την τελευταία διετία, στον Λεβαδειακό, κατάφερε να αναπτύξει την ομάδα, να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και να την οδηγήσει στην καλύτερη θέση της ιστορίας της στο πρωτάθλημα της Ελληνικής Super League, την περίοδο 2025-2026.

Η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ καλωσορίζει τον Νίκο Παπαδόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του».