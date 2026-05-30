Ο Νίκος Παπαδόπουλος επαλήθευσε την (υψηλή) προπονητική του ποιότητα

Ο άνθρωπος που πρόσφερε τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος και έφερε τον Λεβαδειακό ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος βρίσκεται στα... ραντάρ ομάδων από Κύπρο και Σαουδική Αραβία.

Η παραμονή του Νίκου Παπαδόπουλου στον πάγκο του Λεβαδειακού μετά την περσινή πορεία της ομάδας, ήταν η απόφαση που δημιούργησε μία από τις καλύτερες ομάδες της φετινής σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας προπονητής επέστρεψε στο επίπεδο της μεγάλης κατηγορίας μετά τα όσα είχαν συμβεί στον ΟΦΗ και έπειτα από την εξαιρετική δουλειά στην Εθνική Ελπίδων, άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Λεβαδειακός για να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια της χώρας.

Το αποτέλεσμα φαίνεται στους αριθμούς μετά τη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα της Βοιωτίας. Η λέξη «εξωπραγματικό» ταιριάζει… γάντι. Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια με την δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα έχοντας 51 γκολ σε 26 αγωνιστικές, ένα λιγότερο από τον ΠΑΟΚ και δύο περισσότερα από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Εν τέλει, μετά το τέλος των playoffs 5-8, η ομάδα της Βοιωτίας τερμάτισε με 63 γκολ υπέρ, αριθμός ρεκόρ για μία ομάδα που ανήκει στο Big-5 ενώ να θυμήσουμε ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος, η ομάδα ήταν στην 4η θέση και πήγαινε ολοταχώς για την είσοδο στα playoffs 1-4 και ευρωπαϊκή έξοδο.

Δεν είναι λίγο. Ειδικά όταν τα αποτελέσματα συνδυάζονται με ένα ευχάριστο ποδόσφαιρο που έκανε άπαντες να στρέψουν το βλέμμα τους προς αυτό το σύνολο. Ημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδος, σπουδαίες νίκες απέναντι στους «μεγάλους» του πρωταθλήματος και πρωταγωνιστές που πλέον βρίσκονται στην 1η γραμμή σε λίστες ομάδων της Ευρώπης και της Ελλάδας (πχ Τσάπρας, Κωστή κ.α.).

Φυσικά, η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον ΟΦΗ αποτέλεσε την... ταφόπλακα στο ευρωπαϊκό όνειρο μέσω της 5ης θέσης (τερμάτισε 6ης με 31 βαθμούς ισόβαθμες με τον 5ο Άρη) αλλά αυτό δεν αναιρεί την απίθανη σεζόν που διένυσε η ομάδα.

Όλα αυτά διά... χειρός Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος ακούστηκε ουκ ολίγες φορές για τον πάγκο ελληνικών ομάδων μεταξύ αυτών του Ηρακλή αλλά και του Άρη ενώ είναι από τους Έλληνες προπονητές που έχουν την pole position σε περίπτωση αναζήτησης κόουτς από το Big-5.

Αυτή τη στιγμή ο Λεβαδειακός θέλει να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, έχει καταθέσει την πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας και την ίδια στιγμή, ομάδες από τα Αραβικά Εμιράτα έχουν κινηθεί επίσης για τον προσλάβουν στην τεχνική ηγεσία τους ενώ βρίσκεται στην κορυφή της λίστα των «μεγάλων» της Κύπρου που ετοιμάζονται για αλλαγές.

Δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που κάνει ένας από τους top προπονητές αυτή τη στιγμή σε ελληνικό επίπεδο.