Παίκτης του ΑΠΟΕΛ είναι και επίσημα ο Ζόαν Σάστρε με τους Κύπριους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 29χρονου αμυντικού.

Στην Κύπρο φορώντας τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζόαν Σάστρε. Οι Κύπριοι με ανάρτηση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν γνωστή την απόκτηση του 29χρονου αμυντικού.

Ο Ισπανός μπακ πέρασε 4,5 χρόνια στο ΠΑΟΚ, όπου μέτρησε 119 εμφανίσεις, με 10 γκολ και 7 ασίστ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2024, προτού αποχωρήσει ως ελεύθερος στις 30 Ιουνίου, όταν και ολοκλήρώθηκε το συμβόλαιο του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Joan Sastre. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Joan Sastre γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1997 στην Ισπανία, αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Mallorca. Με την πρώτη ομάδα της Mallorca κατέγραψε 122 συμμετοχές, σημειώνοντας 4 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ, συμβάλλοντας στην άνοδο του συλλόγου στη La Liga.

Το 2022 μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε συνολικά 119 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 7 γκολ και καταγράφοντας 10 ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας τη σεζόν 2023-2024. Καλωσορίζουμε τον Joan στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».