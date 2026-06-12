Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με το ΑΠΟΕΛ προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Προς το τέλος του φαίνεται να οδεύει το σήριαλ του Νίκου Παπαδόπουλου, αφού ο Έλληανς τεχνικός φαίνεται πως πλέον είναι έτοιμος να δώσει τα χέρια με το ΑΠΟΕΛ προκειμένου να αναλάβει τα ηνία της κυπριακής ομάδας ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στον Λεβαδειακό και τη Stoiximan Superleague.

Μετά την τρομερή σεζόν που έκανε ο Έλληνας τεχνικός με τους Βοιωτούς και τις άκαρπες συζητήσεις που υπήρξαν με τον Άρη, εκείνος έκανε κάποιες συζητήσεις με το κλαμπ της Βοιωτίας σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του, οι οποίες έδειχναν να είναι σε καλό δρόμο.

Ταυτόχρονα έγιναν επαφές και με άλλους συλλόγους, όπως είχατε ενημερωθεί τότε από το Gazzetta, περισσότερο από τους οποίους κέρδισε το ενδιαφέρον το ΑΠΟΕΛ, μία από τις ιστορικότερες και μεγαλύτερες ομάδες της Κύπρου, στο οποίο πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή ο Ζήσης Βρύζας.

Η δυνατότητα να κάνει πρωταθλητισμό μέσα και από την επερχόμενη αλλαγή ιδιοκτησίας που πλησιάζει να γίνει στην ομάδα φαίνεται πως ήταν ένα πρότζεκτ που έπεισε τον 54χρονο τεχνικό από το Κιλκίς κι έτσι εκείνος έχει αποφασίσει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Κάπως έτσι εκείνος αναμένεται να αφήσει την Ελλάδα για δεύτερη φορά, έχοντας δουλέψει ξανά στην Κύπρο στο παρελθόν για λογαριασμό του Ολυμπιακού Λευκωσίας (2011-2012) και του Εθνικού Άχνας (Γεν. 2012 - Οκτ. 2012).

Το μόνο που απομένει είναι να συμφωνηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να επέλθει το οριστικό deal και στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές.