Κώτσιρας: Αστέρας AKTOR - Την άλλη εβδομάδα στην Τρίπολη για τα τυπικά
Επιστροφή στις ρίζες του για τον Γιάννη Κώτσιρα, αφού ο Έλληνας δεξιός μπακ τα έχει βρει σε όλα με τον Αστέρα AKTOR προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα που ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο.
Είχαμε σημειώσει πως ο 33χρονος ποδοσφαιριστής, όπως όλα έδειχναν, θα κατέληγε στην ομάδα από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας, αφού οι συζητήσεις πήγαιναν καλά κι εκείνος είχε την επιθυμία να κλείσει εκεί την καριέρα του.
Ο Γιάννης Κώτσιρας είχε πάει στον Αστέρα από την άλλη ομάδα της πόλης, τον Παναρκαδικό κι έμεινε εκεί πέντε χρόνια κάνοντας συνολικά 135 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε 3 γκολ κι έδωσε 13 ασίστ σε περισσότερα από 10 χιλ. λεπτά συμμετοχής.
Όσον αφορά το ζήτημα της επιστροφής του έτερου διεθνή Αρκά, Δημήτρη Κουρμπέλη, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και δεν αποκλείεται να έχουμε εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα.
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