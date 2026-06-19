Ο Γιάννης Κώτσιρας οριστικά έδωσε τα χέρια με τον Αστέρα AKTOR και επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Επιστροφή στις ρίζες του για τον Γιάννη Κώτσιρα, αφού ο Έλληνας δεξιός μπακ τα έχει βρει σε όλα με τον Αστέρα AKTOR προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα που ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο.

Είχαμε σημειώσει πως ο 33χρονος ποδοσφαιριστής, όπως όλα έδειχναν, θα κατέληγε στην ομάδα από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας, αφού οι συζητήσεις πήγαιναν καλά κι εκείνος είχε την επιθυμία να κλείσει εκεί την καριέρα του.

Ο Γιάννης Κώτσιρας είχε πάει στον Αστέρα από την άλλη ομάδα της πόλης, τον Παναρκαδικό κι έμεινε εκεί πέντε χρόνια κάνοντας συνολικά 135 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε 3 γκολ κι έδωσε 13 ασίστ σε περισσότερα από 10 χιλ. λεπτά συμμετοχής.

Όσον αφορά το ζήτημα της επιστροφής του έτερου διεθνή Αρκά, Δημήτρη Κουρμπέλη, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και δεν αποκλείεται να έχουμε εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα.