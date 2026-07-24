Ο Χουλιάν Μπαρτόλο επέστρεψε στην Ολλανδία και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Αστέρα AKTOR.

Έξι ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα του ο Χουλιάν Μπαρτόλο ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Αστέρα AKTOR. Στις 18 Ιουλίου, λίγη ώρα μετά την άφιξη της αποστολής του συλλόγου της Τρίπολης στην Ολλανδία, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ενημερώθηκε πως ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή και άμεσα έλαβε σχετική άδεια από το κλαμπ ώστε να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας του.

Εδώ και λίγες ώρα ο εκ των αρχηγών των Αρκάδων επέστρεψε στην Ολλανδία και το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) προπονήθηκε κανονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Θυμίζουμε πως το απόγευμα του Σαββάτου (25/7, 18:00) οι Κιτρινομπλέ θα δώσουν το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας τους, κόντρα στην Μπέρσχοτ, της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του Βελγίου.

To πρόγραμμα των φιλικών του Αστέρα AKTOR