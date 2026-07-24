Αστέρας Τρίπολης: Επέστρεψε στην Ολλανδία ο Μπαρτόλο
Έξι ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα του ο Χουλιάν Μπαρτόλο ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Αστέρα AKTOR. Στις 18 Ιουλίου, λίγη ώρα μετά την άφιξη της αποστολής του συλλόγου της Τρίπολης στην Ολλανδία, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ενημερώθηκε πως ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή και άμεσα έλαβε σχετική άδεια από το κλαμπ ώστε να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας του.
Εδώ και λίγες ώρα ο εκ των αρχηγών των Αρκάδων επέστρεψε στην Ολλανδία και το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) προπονήθηκε κανονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Αντωνόπουλου.
Θυμίζουμε πως το απόγευμα του Σαββάτου (25/7, 18:00) οι Κιτρινομπλέ θα δώσουν το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας τους, κόντρα στην Μπέρσχοτ, της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του Βελγίου.
To πρόγραμμα των φιλικών του Αστέρα AKTOR
- 25 Ιουλίου – 18:00 (ώρα Ελλάδας) Aστέρας AKTOR – Μπέρσχοτ Γήπεδο: s.v. M.O.C. ’17
- 28 Ιουλίου – 20:00 (ώρα Ελλάδας) Aστέρας AKTOR – Σπάρτα Ρότερνταμ Γήπεδο: CWO Vlaardingen
- 31 Ιουλίου – 20:00 (ώρα Ελλάδας) Aστέρας AKTOR – Άντο Ντεν Χάαγκ Γήπεδο: WerkTalent Stadion
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