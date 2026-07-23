Αστέρας Τρίπολης - VVCS 1-0: Με το «δεξί» στα φιλικά
Από τη στιγμή που το προγραμματισμένο φιλικό με την Γκενκ ακυρώθηκε ο Αστέρας AKTOR στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους νίκησε την ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας, VVCS με 1-0.
Οι Αρκάδες βρήκαν το γκολ στο 17ο λεπτό, όταν ο Έντερ έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά και ο Άντριαν Ριέρα, αφού έκανε εξαιρετική αλλαγή κατέυθυνσης σκόραρε με άψογο πλασέ εντός περιοχής. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου θα μπορούσε να βρει και δεύτερο γκολ στο 44', όταν ο Χρυσόπουλος σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά.
Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος):Κακαδιάρης, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Έντερ - Πέρες, Ριέρα, Κετού, Γκέζος, Γραμμένος.
Αγωνίστηκαν επίσης: Κριαράς, Μέντες, Σίλβα, Ορόθκο, Καλτσάς, Μπουζούκης, Ζόγκου, Κιμπιόκα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο
To πρόγραμμα των φιλικών του Αστέρα AKTOR
- 25 Ιουλίου – 18:00 (ώρα Ελλάδας) Aστέρας AKTOR – Μπέρσχοτ Γήπεδο: s.v. M.O.C. ’17
- 28 Ιουλίου – 20:00 (ώρα Ελλάδας) Aστέρας AKTOR – Σπάρτα Ρότερνταμ Γήπεδο: CWO Vlaardingen
- 31 Ιουλίου – 20:00 (ώρα Ελλάδας) Aστέρας AKTOR – Άντο Ντεν Χάαγκ Γήπεδο: WerkTalent Stadion
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