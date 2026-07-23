Ο Αστέρας AKTOR στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας ενόψει τη νέας σεζόν νίκησε την VVCS με 1-0 χάρη σε γκολ του Αντριάν Ριέρα.

Από τη στιγμή που το προγραμματισμένο φιλικό με την Γκενκ ακυρώθηκε ο Αστέρας AKTOR στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους νίκησε την ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας, VVCS με 1-0.

Οι Αρκάδες βρήκαν το γκολ στο 17ο λεπτό, όταν ο Έντερ έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά και ο Άντριαν Ριέρα, αφού έκανε εξαιρετική αλλαγή κατέυθυνσης σκόραρε με άψογο πλασέ εντός περιοχής. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου θα μπορούσε να βρει και δεύτερο γκολ στο 44', όταν ο Χρυσόπουλος σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά.

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος):Κακαδιάρης, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Έντερ - Πέρες, Ριέρα, Κετού, Γκέζος, Γραμμένος.

Αγωνίστηκαν επίσης: Κριαράς, Μέντες, Σίλβα, Ορόθκο, Καλτσάς, Μπουζούκης, Ζόγκου, Κιμπιόκα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο

To πρόγραμμα των φιλικών του Αστέρα AKTOR