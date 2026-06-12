Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Γιάννης Κώτσιρας με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον έμπειρο αμυντικό.

Σε κάθε μεταγραφική περίοδο εκτός από τις μεταγραφές υπάρχουν και οι αποχωρήσεις και ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση σε αυτό. Οι «πράσινοι» ναι μεν κοιτάζουν να ενισχύσουν το ρόστερ αποκτώντας παίκτες, αλλά από την άλλη υπάρχουν και αυτοί που θα αποτελέσουν παρελθόν.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που δεν θα συνεχίσουν και τη νέα χρονιά στο «τριφύλλι» είναι ο Γιάννης Κώτσιρας με τον Παναθηναϊκό να αναφέρει τα εξής: «H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Κώτσιρα. Ο Γιάννης εντάχθηκε στην οικογένεια του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2021 και για μια πενταετία υπήρξε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της ομάδας.

Ήταν βασικός στις δύο πορείες προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022 και το 2024. Συνολικά αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα σε 156 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Γιάννη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».