Όπως υποστηρίζει δημοσίευμα από την Κύπρο, ο Αστέρας AKTOR θέλει να αποκτησεί τον Φρανζ Μπρόρσον του ΑΠΟΕΛ, έχοντας κάνει καλή πρόταση στον πρώην παίκτη του Ατρομήτου.

Ο Αστέρας AKTOR μετά τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο κινείται στην αγορά για την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού, από τη στιγμή που εκτός πλάνων είναι τόσο ο Νίκολα Σίπτσιτς όσο και ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Στην Κύπρο υποστηρίζουν πως μια περίπτωση που απασχολεί είναι αυτή του Φρανζ Μπρόρσον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Kerkida» οι Αρκάδες εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Σουηδού στόπερ, ο οποίος ανήκει στον ΑΠΟΕΛ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φαίνεται πως δεν προορίζει τον 30χρονο σέντερ μπακ για βασική επιλογή και συνεπώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι Κύπριοι, ο Αστέρας AKTOR έχει κάνει καλή πρόταση στον παίκτη και οι επόμενες ημέρες κρίνονται καθοριστικές για το κατά πόσο οι εμπλεκόμενες πλευρές θα φτάσουν σε συμφωνία.

Πρόκειται για έμπειρο δεξιοπόδαρο αμυντικό, ύψους 1,86μ., ο οποίος είναι γνώριμος στα μέρη μας, καθώς τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, με τον οποίο έκανε 31 εμφανίσεις. Ο ποδοσφαιριστής ανδείχθηκε στη Μάλμε, ενώ πριν μετακομίσει στο Περιστέρι έπαιζε στον Άρη Λεμεσού.

Την περασμένη σεζόν ήταν βασικότατος στον ΑΠΟΕΛ, καθώς μέτρησε 29 εμφανίσεις και μία ασίστ. Το συμβόλαιο του με τους Κιτρινομπλέ της Λευκωσίας έχει ισχύ για ακόμα ένα χρόνο.