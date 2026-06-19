Και επίσημα στην Οτελούλ ο Χριστόπουλος

Και με τη... βούλα κάτοικος Ρουμανίας ο Γιάννης Χριστόπουλος καθώς ανακοινώθηκε υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από την Οτελούλ.

Μετά την αποχώρηση του από τον ΟΦΗ, ο Γιάννης Χριστόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Ρουμανία καθώς ανακοινώθηκε από την Οτελούλ.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει ότι η μεταγραφή είχε μπει στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί όπως και έγινε, με τον 25χρονο στόπερ να ταξιδεύει στη Ρουμανία για να εγκατασταθεί μόνιμα.

Με τους Κρητικούς εκτός από την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, είχε συνολικά 23 συμμετοχές μέσα σε μία διετία ενώ μέτρησε και μία ασίστ στο παλμάρε του.