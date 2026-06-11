Έκλεισε στην Οτελούλ της Ρουμανίας ο Χριστόπουλος
Το νέο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Γιάννης Χριστόπουλος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τον ΟΦΗ καθώς τα έχει βρει σε όλα με τη ρουμάνικη Οτελούλ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρουμανία, ο 25χρονος στόπερ έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ρουμάνικο σύλλογο, ο οποίος τερμάτισε στην 10η θέση πέρσι και τις 16 Ιουνίου αναμένεται να μεταβεί στη χώρα προκειμένου να ανακοινωθεί από το κλαμπ.
Στη διετή παρουσία του στο Ηράκλειο, ο Έλληνας αμυντικός έπαιξε σε 23 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με μία ασίστ απολογισμό και φυσικά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.
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