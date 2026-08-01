Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του φιλικού του ΟΦΗ με τη Βίλεμ.

Φιλικών συνέχεια σήμερα (1/8) για τον ΟΦΗ, καθώς η Κρητική ομάδα αντιμετωπίζει την ολλανδική Βίλεμ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Μετά την ήττα με 3-2 από την Μπρέντα, η ομάδα του Χρήστου Κόντη δίνει ένα ακόμη «δυνατό» τεστ, λίγο πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.

Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 15:30 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1HD.