Βίλεμ - ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
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Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του φιλικού του ΟΦΗ με τη Βίλεμ.
Φιλικών συνέχεια σήμερα (1/8) για τον ΟΦΗ, καθώς η Κρητική ομάδα αντιμετωπίζει την ολλανδική Βίλεμ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.
Μετά την ήττα με 3-2 από την Μπρέντα, η ομάδα του Χρήστου Κόντη δίνει ένα ακόμη «δυνατό» τεστ, λίγο πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.
Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 15:30 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1HD.
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