Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον εκ των αρχηγών της ομάδας Φίλιπ Μπαΐνοβιτς και τον Γιάννη Χριστόπουλο.

Ημέρα... αποχωρήσεων στον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί νωρίτερα αποχαιρέτησαν με τον πρέποντα σεβασμό δυο εμβληματικές φιγούρες της νέας εποχής, όπως είναι ο Χουάν Νέιρα και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, και εν συνεχεία ακολούθησε το «αντίο» σε ακόμα δυο ποδοσφαιριστές που ολοκληρώνονται τα συμβόλαια τους.

Ο λόγος για τον Γιάννη Χριστόπουλο κα τον Φίλιπ Μπαΐνοβιτς. Ο Έλληνας στόπερ αποτέλεσε μια επιλογή στο κέντρο της άμυνας του Ομίλου την περασμένη διετία, ενώ ο Σέρβος χαφ ήταν εκ των αρχηγών της ομάδας, λόγω της ισχυρής προσωπικότητας του. Θυμίζουμε πως ο 29χρονος μέσος την περασμένη σεζόν υπέστη ρήξη χιαστού και ο ΟΦΗ ήταν στο πλευρό του στην πορεία του προς την αγωνιστική του επάνοδο.

Ο υψηλόσωμος (1,91μ.) Αχαιός κεντρικός αμυντικός μέτρησε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 9 εμφανίσεις, ενώ ο Σέρβος έπαιξε σε 11 παιχνίδια.

Στο «καθαρά» αγωνιστικό σκέλος μετά την αποχώρηση τον Λαμπρόπουλου - Χριστόπουλου ο Κόντης υπολογίζει στην τριάδα του τελικού Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Πούγγουρα, με τον νεαρό Κοντεκά να υπάρχει στο ρόστερ, οπότε είναι δεδομένη η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, δεν αποκλείεται ακόμα και με δύο στόπερ, με δεδομένο πως η ομάδα θα «χτιστεί» με βάση το 3-4-3. Όσον αφορά τους Μπαΐνοβιτς - Νέιρα είναι δύο λιγότερες επιλογές για τη μεσαία γραμμή.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τον Χριστόπουλο

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Γιάννη Χριστόπουλο.

Ο 25χρονος αμυντικός συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας μας, κατακτώντας το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ έζησε από κοντά δύο μεγάλες στιγμές, τον περσινό τελικό της διοργάνωσης, καθώς και το Super Cup.

Κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής του στο Ηράκλειο, μέτρησε συνολικά 23 συμμετοχές με τα χρώματα του ΟΦΗ, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει για την αθόρυβη αλλά ουσιαστική παρουσία του, για το ήθος, τον χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό του.

Γιάννη, σ’ ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην ομάδα μας και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τον Μπαΐνοβιτς

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Filip Bainovic.

Η διετής παρουσία του στην ομάδα μας σημαδεύτηκε από δύσκολες στιγμές λόγω του τραυματισμού που υπέστη το Νοέμβριο του 2024, γεγονός που δεν του επέτρεψε να δείξει όλα όσα μπορούσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όμως ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί ένα σημαντικό μέλος των αποδυτηρίων και της καθημερινότητας του συλλόγου.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατέγραψε συνολικά 21 συμμετοχές με τον ΟΦΗ, στάθηκε με επαγγελματισμό και υπομονή, ενώ βίωσε έντονες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο.

Filip, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».