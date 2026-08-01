Ο ΟΦΗ στο τρίτο του φιλικό προετοιμασίας ηττήθηκε με 2-1 από την πιο έτοιμη Βίλεμ. Ανεπίσημο ντεμπούτο με ασίστ για τον Αϊτόρ.

Ο ΟΦΗ έδειξε δείγματα βελτίωσης στο δεύτερο μέρους του τρίτου φιλικού προετοιμασίας του κόντρα στη Βίλεμ, όμως ηττήθηκε στην έδρα του κλαμπ της Eredivisie, με 2-1, με τους Ολλανδούς να δίνουν το τελευταίο τους φιλικό, μια εβδομάδα πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος τους. Αγωνίστηκε για πρώτη φορά και έκανε τη διαφορά ο Αϊτόρ, καθώς έδωσε ασίστ στον Κωστούλα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 7ο λεπτό, όταν έπειτα από αμυντική αδράνεια ο Χάεν βγήκε τετ α τετ με τον Χριστογεώργο και πλάσαρε εύστοχα. Η Βίλεμ διπλασίασε το προβάδισμα της 5 λεπτά αργότερα, στο 13', όταν έπειτα από σέντρα από τα αριστερά ο Γκιουρμπούζ σκόραρε με σουτ στην κίνηση.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας είχαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 56' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νους, με τον Χεντλ να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 58' ο Αθανασίου έβγαλε καλή σέντρα αλλά ο Πούγγουρας αστόχησε με κεφαλιά, ενώ στο 66' ο Φούντας απείλησε κι αυτός με το κεφάλι, ύστερα από μπαλιά του Καραχάλιου.

Ο Αϊτόρ έδειξε ότι είναι σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητα, καθώς μπήκε στο ματς στο 65ο λεπτό και έκανε τη διαφορά. Στο 89' βρήκε τον Κωστούλα με εκτέλεση φάουλ και ο νεαρός στόπερ με το κεφάλι μείωσε το σκορ και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

«Έδειξε» ενδεκάδα Super Cup ο Κόντης

Ο προπονητής του ΟΦΗ κόντρα στη Βίλεμ δεν «άνοιξε» πολύ το ροτέισον και χρησιμοποίησε μια ενδεκάδα, η οποία δείχνει να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει στο Super Cup με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ σε 11 ημέρες από σήμερα.

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε την ομάδα του σε διάταξη 3-4-3, με τον Χριστογεώργο στην εστία και την τριάδα Κωστούλα, Σιέλη, Πούγγουρα στα στόπερ. Ο Αποστολάκης χρησιμοποιήθηκε για ακόμα μια φορά σε ρόλο δεξιού μπακ - χαφ (παραμένει εκτός ο Μπόρχα), με τον Αθανασίου αριστερά και τους Ανδρούτσο - Μπουχαλάκη στα χαφ. Νους και Φούντας πλαισίωσαν τον Ισέκα στη γραμμή κρούσης.

Μένει να φανεί εάν μέχρι τότε θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο πλάνο του τεχνικού του Ομίλου.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Σιέλης, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (65’ Καραχάλιος), Νους (65’ Αϊτόρ), Φούντας, Ισέκα (65’ Θεοδοσουλάκης)

Προστέθηκε 5ο φιλικό στην Ολλανδία

Εκτός από τα τέσσερα, προγραμματισμένα, φιλικά προετοιμασίας, ο ΟΦΗ θα δώσει κι ένα πέμπτο ματς, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ολλανδία. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 4/8 στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), οι Κυπελλούχοι θα αναμετρηθούν με την Μπέρσχοτ από το Βέλγιο, στο Beerschot Stadium της Αμβέρσας, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα διάρκειας 70 λεπτών, με δυο 35λεπτα ημίχρονο.

Έτσι ο Χρήστος Κόντης θα έχει την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές του στο συγκεκριμένο ματς και στο απογευματινό της ίδιας μέρας (18:00 ώρα Ελλάδας) με αντίπαλο την Αλ Σαμάλ. Θυμίζουμε ότι το φιλικό με αντίπαλο την ομάδα από το Κατάρ θα μεταδοθεί σε LIVE Streaming, μέσω του επίσημου καναλιού της ΠΑΕ ΟΦΗ στο Youtube.