Παίκτης της Βίτζεβ Λοτζ κι επίσημα είναι πλέον ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Στην πατρίδα του επέστρεψε ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο διεθνής Πολωνός φορ παραχωρήθηκε έναντι ενός εκατ. ευρώ από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029.

Το τριφύλλι ανέφερε για την πώληση του Σφιντέρσκι: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μετεγγραφή από την αμερικανική Σάρλοτ. Στο Τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ.

Κάρολ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

Thank you for everything Swi, wishing you all the best in the next chapter.



Once Green, Always Green. ☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/rlbMkHh2ut — Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 18, 2026



Στην ανακοίνωση της Βίτζεβ αναφέρεται: «Ο στράικερ της εθνικής Πολωνίας μετακομίζει στη Βίτζεβ Λοτζ με μόνιμη μεταγραφή!

Ο 29χρονος αγωνιζόταν για τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πραγματοποίησε 62 εμφανίσεις με την ομάδα της Αθήνας, πετυχαίνοντας δεκατρία γκολ και δίνοντας επτά ασίστ. Ήταν βασικός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 21 εμφανίσεων στο Champions League, το Europa League και το Conference, πετυχαίνοντας πέντε γκολ και δίνοντας μία ασίστ.

Ο Κάρολ Σβιντέρσκι είναι νυν μέλος της εθνικής ομάδας της Πολωνίας. Πρόσφατα αγωνίστηκε σε φιλικά παιχνίδια εναντίον της Νιγηρίας και της Ουκρανίας, και προηγουμένως σκόραρε ένα γκολ στα πλέι οφ των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αλβανίας και της Σουηδίας. Έχει συνολικά 51 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Πολωνίας, πετυχαίνοντας 14 γκολ. Δέκα από αυτά τα γκολ σημειώθηκαν σε αγώνες προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Πριν ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, ο Σβιντέρσκι αγωνίστηκε για τη Σάρλοτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπαιξε 85 παιχνίδια σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκοράροντας 31 γκολ και δίδοντας 14 ασίστ. Την άνοιξη του 2024, δόθηκε δανεικός στην Ελλάς Βερόνα στην Ιταλία, όπου σκόραρε δύο γκολ σε 15 αγώνες της Serie A.

Η διεθνής καριέρα του επιθετικού της Βίντζεβ ξεκίνησε την άνοιξη του 2019, όταν έφυγε από την Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ για τον ΠΑΟΚ. Γρήγορα έγινε ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της ομάδας στην ελληνική ομάδα, βοηθώντας σημαντικά την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας. Συνολικά, ο Κάρολ Σφιντέρσκι αγωνίστηκε 134 φορές για τον ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας 35 γκολ και δίνοντας 14 ασίστ.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Κάρολ είναι μαζί μας και ελπίζουμε ότι η απόδοσή του θα φέρει στους οπαδούς πολλή χαρά", είπε ο πρόεδρος της Βίντζεβ Λοτζ, Ρόμπερτ Ντομπρζίκκι. "Γνωρίζουμε ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται η Βίτζεβ: είναι μαχητικός, επίμονος και παίζει πάντα μέχρι το τέλος. Υπογράφουμε έναν παίκτη με υψηλές ατομικές ικανότητες, έναν διεθνή Πολωνό, ο οποίος θα ενισχύσει το επιθετικό μας παιχνίδι. Καλώς ήρθες στη Βίτζεβ, Κάρολ!".

"Μου έλειψε η Πολωνία επειδή το να βρίσκομαι στην πατρίδα μου, μου δίνει μεγάλη άνεση στην καθημερινότητά μου. Χαίρομαι που επέστρεψα και ελπίζω να είμαι στην κατάλληλη ηλικία για να δείξω ότι μπορώ ακόμα να κάνω πολλά. Ανυπομονώ για τις πρώτες προπονήσεις", δήλωσε ο Κάρολ Σφιντέρσκι. "Η Βίτζεβ είναι μεγάλος σύλλογος. Πολλοί σπουδαίοι παίκτες έχουν ήδη φτάσει εδώ τον χειμώνα. Έχουμε έναν καλό προπονητή και αν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι θα βελτιώσουμε το αποτέλεσμα της περασμένης σεζόν και θα παλέψουμε για κάτι σπουδαίο για τους οπαδούς μας".

Ο Κάρολ Σφιντερσκι έχει ύψος 1,84 εκ. Είναι αριστεροπόδαρος. Θα φοράει τον αριθμό 28 στην πλάτη του για την ομάδα του Λοτζ. Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2029. Θα ξεκινήσει προπονήσεις με τη Βίτζεβ Λοτζ στην έναρξη του προπονητικού τους καμπ στην Αυστρία».