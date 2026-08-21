Super League: Τη Δευτέρα Διοικητικό Συμβούλιο
Ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης έχουν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 15:00 τα μέλη του Δ.Σ. της Super League όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν, το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Ορισμός αγώνων 3ης και 4ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.
2. Έγκριση Τελικού Πίνακα Παρατηρητών τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
3. Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού – ενημέρωση για ζητήματα εκ των διατάξεων του άρθρου 101 του Ν. 5224/2025 περί οικονομικών καταστάσεων.
4. Εμπορικά ζητήματα.
5. Διάφορα».
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