Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League.

Ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης έχουν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 15:00 τα μέλη του Δ.Σ. της Super League όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν, το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Ορισμός αγώνων 3ης και 4ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

2. Έγκριση Τελικού Πίνακα Παρατηρητών τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

3. Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού – ενημέρωση για ζητήματα εκ των διατάξεων του άρθρου 101 του Ν. 5224/2025 περί οικονομικών καταστάσεων.

4. Εμπορικά ζητήματα.

5. Διάφορα».