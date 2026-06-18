Ο ρόλος των Βαλβέρδε, Τσάβι, Φλικ στην εξέλιξη του Ινιάκι Πένια, ο Ολυμπιακός στον δρόμο του πριν την κούπα, το «13» στη φανέλα και η εξωπραγματική ρήτρα.

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 27χρονου τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα Ινιάκι Πένια.

Ένας τερματοφύλακας που έχει φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα σε δεκάδες ματς σε μικρή ηλικία, με τεράστια εμπειρία και γνώση φυσικά του πρωταθλητισμού δεν μπορεί ν' αφήσει αδιάφορο το τριφύλλι.

Μπορεί ορισμένα πράγματα στη ζωή να είναι σύμπτωση, μπορεί και να είναι πεπρωμένο. Όπως το «13» που έχει επιλέξει στη φανέλα του ο Πένια.

Το Gazzetta παρουσιάζει όσα πρέπει να ξέρετε για τον σπουδαίο Ισπανό τερματοφύλακα που έχει ψηλά στη λίστα του ο Παναθηναϊκός, μαζί με τον Βλαχοδήμο, όπως αναφέραμε στο ρεπορτάζ νωρίτερα.

Τα πρώτα βήματα

Ο Ιγνάθιο Ινιάκι Πένια Σοτόρες, όπως είναι το πλήρες όνομά του γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1999. Είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,84. Γεννήθηκε στο Αλικάντε και δήλωνε μικρός οπαδός της τοπικής ομάδας. Εκεί φυσικά ξεκίνησε ερασιτεχνικά και τα πρώτα του βήματα.

Σε ηλικία πέντε ετών, λοιπόν, το 2004, πήγε στην Αλικάντε. Μόλις στα 10 του χρόνια, το 2009 εντάχθηκε στη Βιγιαρεάλ, όπου ξεχώρισε από την πρώτη κιόλας μέρα. Το 2011 ήταν μια σπουδαία χρονιά για τον μικρό τερματοφύλακα. Κέρδισε το ισπανικό Πρωτάθλημα Κ12 με την περιφερειακή ομάδα της Βαλένθια και επιλέχθηκε ως ο καλύτερος τερματοφύλακας στο διάσημο και δημοφιλές τουρνουά Αρόνα.

Ειδικός στα πέναλτι

Στο συγκεκριμένο τουρνουά απέκρουσε δύο πέναλτι στον ημιτελικό εναντίον της Βαλένθια, αν και η Βιγιαρεάλ τελικά ηττήθηκε στον τελικό από την Ατλέτικο Μαδρίτης (1-2).

Έφτασε στην περίφημη Ακαδημία La Masia της Μπαρτσελόνα το 2012 και στην πρώτη του σεζόν κέρδισε το πρωτάθλημα με την Infantil A ομάδα του Ντένις Σίλβα, τερματίζοντας εννέα βαθμούς μπροστά από τη συμπολίτισσα Εσπανιόλ. Εκεί, όμως, που έκανε την «έκρηξη» ήταν με την εξαιρετική του εμφάνιση στον τελικό του VII Reino de León International Tournament.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε την Ατλέτικο, από την οποία ηττήθηκε στο τουρνουά Αρόνα. Ο Πένια πήρε την εκδίκησή του με τρομερό τρόπο. Το ματς έληξε ισόπαλο και στη διαδικασία των πέναλτι, ο Πένια απέκρουσε 6 από τα 9 πέναλτι! Παράλληλα ευστόχησε σ' αυτό που ανέλαβε να εκτελέσει ο ίδιος!

Στην Ισπανία Κ16

Ο Πένια ξεχώριζε σε μικρή ηλικία και ο Άλμπερτ Σελάδες, ο προπονητής της Ισπανίας Κ16 κάλεσε τον Πένια παρά το γεγονός ότι ήταν ένα χρόνο νεότερος από την υπόλοιπη ομάδα, την οποία αποτελούσαν σε μεγάλο βαθμό από παίκτες της Μπαρτσελόνα, όπως οι Αλένια, Πέρεθ, Κουκουρέγια, Όλμο (οι δύο τελευταίοι διεθνείς πλέον με την πρωταθλήτρια Ευρώπης).

Τον Δεκέμβρη του 2013 η ομάδα Cadete B της Μπαρτσελόνα ταξίδεψε στη Γερμανία για να αγωνιστεί στο περίφημο τουρνουά ποδοσφαίρου εσωτερικού χώρου MTU Hallen Cup, μαζί με κορυφαίες ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Σάλκε, η Άρσεναλ, η Φενερμπαχτσέ, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και η Βασιλεία. Η ομάδα του προπονητή Φρανκ Αρτίγκα τότε χωρίστηκε σε δύο ομάδες, την Μπλάου και την Γκράνα, με την Γκράνα να κερδίζει τελικά τον τίτλο, αφού νίκησε την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στα πέναλτι. Ο αδιαμφισβήτητος ήρωας ήταν ο Πένια με την απόκρουση ενός πέναλτι που έκρινε τον τελικό.

Η πρόκριση επί του Ολυμπιακού και η κούπα

Τη σεζόν 2017-18 ο Πένια αγωνίστηκε με την Κ19 της Μπαρτσελόνα στο Youth League. Επαιξε στα 9 από τα 10 ματς, όλα 90λεπτα, μέχρι το τέλος του δρόμου. Στην πορεία για τον τίτλο ήταν βασικός στην εντός έδρας νίκη με 5-0 επί του Ολυμπιακού, αλλά και στη νίκη με 3-0 στον Ρέντη στις 31/10/17 για τον τέταρτο όμιλο της διοργάνωσης. Στον τελικό επίσης ήταν βασικός στη νίκη με 3-0 επί της Τσέλσι.

Η απόφαση του Βαλβέρδε για τη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Στις 16 Απριλίου 2018, ο Πένια ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς έως το 2021. Πήρε στη δεύτερη ομάδα για τη σεζόν 2018-19 και έκανε το ντεμπούτο του στις 6 Οκτωβρίου 2018 στην ισοπαλία 1–1 εντός έδρας εναντίον της Βαλεάρες.

Στις 30 Οκτωβρίου 2018, ο Πένια κλήθηκε στην πρώτη ομάδα για τον πρώτο αγώνα της φάσης των 32 με τη Λεονέσα στο Κύπελλο Ισπανίας ως αναπληρωματικός του Γιάσπερ Σίλεσεν. Εμφανίστηκε επίσης στον πάγκο για ορισμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν, όταν ο Σίλεσεν ή βασικός Τερ Στέγκεν είχαν προβλήματα τραυματισμού, ενώ στις 6 Οκτωβρίου 2020, η Μπαρτσελόνα άσκησε την επιλογή επέκτασης του συμβολαίου του Πένια για δύο ακόμη χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2020, ο Πένια πήρε τη θέση του Σίλεσεν στον πάγκο, στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την απόφαση είχε πάρει ο γνώριμός μας και τεχνικός της Μπαρτσελόπνα εκείνη την εποχή, ο Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο Πένια συμμετείχε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, αφού ο Βαλβέρδε θεωρούσε ότι είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί για την πρώτη ομάδα. Τότε τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν: «Είναι καλός στον αέρα, ευκίνητος και έχει εξαιρετική κίνηση των ποδιών. Ένα άλλο από τα δυνατά σημεία του Πένια είναι η ικανότητά του να αποκρούει πέναλτι».

Η Γαλατά και το ντεμπούτο

Στις 31 Ιανουαρίου 2022, ο Πένια εντάχθηκε στη Γαλατασαράι με δανεισμό για το υπόλοιπο της σεζόν. Ξεκίνησε βασικός, αλλά όταν ο Ουρουγουανός Μουσλέρα ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό του έμεινε στον πάγκο. Στην Τουρκία έκανε ντεμπούτο στις 6 Φεβρουαρίου σε μια ισοπαλία 1-1 με την Αλάνιασπορ και συνολικά μέτρησε μόλις 8 ματς.

Ο Πένια επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα και πλέον το όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα με προπονητή τον θρύλο του συλλόγου, τον Τσάβι σε μια εκτός έδρας νίκη με 4-2 επί της Βικτόρια Πλζεν στο UEFA Champions League την 1η Νοεμβρίου 2022.

Το 13 και η ασύλληπτη ρήτρα

Στις 3 Ιανουαρίου 2023, ο Πένια ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μπαρτσελόνα και επέλεξε τη φανέλα με τον αριθμό 13 που έμεινε κενή από τον Νέτο, ο οποίος είχε φύγει για την Μπόρνμουθ.

Σις 9 Μαΐου 2023, ο Πένια υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2026. Το νέο συμβόλαιο περιελάμβανε ρήτρα αποδέσμευσης 400 εκατομμυρίων ευρώ! Εξωπραγματική για τερματοφύλακα. Προς το τέλος της σεζόν, ο Πένια έπαιξε εναντίον της Ρεάλ Βαγιαδολίδ και της Θέλτα Βίγκο, συνολικά 72 λεπτά, αφού αντικατέστησε τον Τερ Στέγκεν. Στη διάρκεια ενός αγώνα εναντίον της Βιγιαρεάλ στις 22 Σεπτεμβρίου 2024, ο Τερ Στέγκεν υπέστη τραυματισμό στον τένοντα και θα έχανε το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Πένια τον αντικατέστησε στο 45' και πλέον ήταν βασικός.

Ο θρίαμβος με Ρεάλ και η αποθέωση Φλικ

Στις 26 Οκτωβρίου 2024, ο Πένια κράτησε την εστία του ανέπαφη εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στον εκτός έδρας θρίαμβο με 4–0.

Ο Χάνσι Φλικ μετά το ματς αποθέωσε τον Πένια: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Ινιάκι. Ήταν απαραίτητο να το τονίσω. Το να μην δεχόμαστε γκολ είναι πολύ σημαντικό. Έπαιξε ένα φανταστικό παιχνίδι». Συνολικά στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, ο Πένια έχει 45 αγώνες.

Ο δανεισμός στην Έλτσε

Στις 27 Αυγούστου 2025, ο Πένια υπέγραψε τριετή επέκταση συμβολαίου με την Μπαρτσελόνα, πλέον το συμβόλαιό του λήγει το 2029, ​​πριν φύγει για να ενταχθεί στην Έλτσε, με τη μορφή δανεισμού. Στη συγκεκριμένη ομάδα αγωνίστηκε σε 16 ματς και συνολικά για 1.440 λεπτά.

Οι εθνικές ομάδες

Ο Πένια εκπροσώπησε την Ισπανία στις εθνικές Κ16, Κ1, Κ18, Κ19 και Κ21, έχοντας συνολικά 30 συμμετοχές. Ήταν δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ17 του 2016, όντας πρώτη επιλογή σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Η μοναδική του εμφάνιση στην Ελπίδων ήταν στις 12 Νοεμβρίου 2020 εναντίον των Νήσων Φερόε στη Μαρμπέγια, μπαίνοντας στο ημίχρονο αντί του Άλβαρο Φερνάντεθ σε μια νίκη με 2–0 για τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς.

Λόγω της απομόνωσης ορισμένων παικτών της εθνικής ομάδας, εξαιτίας του κορονοϊού, η Κ21 της Ισπανίας κλήθηκε για τον διεθνή φιλικό αγώνα εναντίον της Λιθουανίας στις 8 Ιουνίου 2021, αλλά ο Πένια δεν αγωνίστηκε και δεν έχει συμμετοχή με την Ανδρών.

Τα στοιχεία του

Ο προπονητής του στην Κ19 της Μπαρτσελόνα, ο Σάντι Ντένια, παράλληλα, σε δηλώσεις του είχε περιγράψει τι μπορεί να περιμένει ένας τεχνικός από τον Πένια. «Έχει πλέον την εμπειρία και ένα διεθνές υπόβαθρο. Παίζει πολύ καλά με τα πόδια του, καταλαβαίνει το παιχνίδι και είναι δυνατός στον αέρα.

Μεταδίδει πολλή ασφάλεια και αυτό για την άμυνα είναι πάντα σημαντικό. Ως άνθρωπος είναι φυσιολογικός, ήταν ένας από τους αρχηγούς μας και είναι αγαπητός από τους συμπαίκτες του».

