Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να παίζουν την Κυριακή (30/8).

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League, με αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο δεύτερη «στροφή» του πρωταθλήματος.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 29 Αυγούστου, με τον Βόλο να υποδέχεται τον Ηρακλή στις 19:30, ενώ στις 21:30 ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα.Την επόμενη μέρα θα διεξαχθούν τέσσερις αναμετρήσεις. Η αρχή γίνεται στις 19:30 με το Άρης - ΟΦΗ, ενώ στις 20:15 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρομήτου. Στις 21:00, ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα AKTOR, την ώρα που η Κηφισιά θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ.Η αυλαία της 2ης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 19:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 29/08

19:30 Βόλος - Ηρακλής

21:30 Παναιτωλικός - Καλαμάτα

Κυριακή 30/08

19:30 Άρης - ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά - ΑΕΚ

Δευτέρα 31/08

19:30 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός