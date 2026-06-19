Η φετινή σεζόν, εκτός από τον τίτλο του πρωταθλήματος και την πολύ καλή πορεία που έφερε στην Ευρώπη, γέμισε και τη «βιτρίνα» της ΑΕΚ.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν εξαιρετική για την ΑΕΚ, με τον αγωνιστικό σχεδιασμό από Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς να οδηγεί στο τέλος την Ένωση στην κατάκτηση του τίτλου, πραγματοποιώντας παράλληλα και μια δυναμική επιστροφή στην Ευρώπη φτάνοντας ως τα προημιτελικά του Conference League.

Οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς έχουν τονίσει και γνωρίζουν πολύ καλά πως η ΑΕΚ πρέπει να βελτιωθεί προχωρώντας σε αναβάθμιση της ποιότητας του ρόστερ ξέροντας ότι ο ανταγωνισμός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος την επόμενη σεζόν. Όλοι θα θέλουν να ρίξουν την ΑΕΚ από την κορυφή, ενώ η Ένωση που δεδομένα θα παίζει σε ανώτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση (είτε Champions, είτε Europa League) θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερες προκλήσεις.

Ανέβηκαν οι «μετοχές» παικτών με δυνατότητα πώλησης

Εκτός από τις επιτυχίες, η φετινή σεζόν για την ΑΕΚ άρχισε να γεμίζει ξανά τη «βιτρίνα» της καθώς αρκετές «μετοχές» παικτών ανέβηκαν σημαντικά. Παίκτες οι οποίοι είναι κάτω των 30 ετών και έχουν δυνατότητα να φέρουν καλά ποσά στα ταμεία της ομάδας μελλοντικά με μια δυνατή πώληση.

Ο Αρόλντ Μουκουντί που αποτελεί σταθερά τον πυλώνα της κιτρινόμαυρης άμυνας, ο Φιλίπε Ρέλβας που αποτέλεσε μια από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφικές προσθήκες του Ριμπάλτα και ο ανεξάντλητος Λάζαρος Ρότα με μια εξαιρετική σεζόν είναι τρεις τέτοιες περιπτώσεις παικτών από την αμυντική γραμμή. Το ίδιο φυσικά και ο ασταμάτητος Αμπουμπακαρί Κοϊτά στη μεσοεπιθετική γραμμή που βελτιώθηκε τρομερά μετά την πρώτη σεζόν του.

Η σεζόν που έρχεται στην Ευρώπη μπορεί να τους εκτοξεύσει

Η χρονιά που έρχεται για την ΑΕΚ ενδέχεται να απογειώσει αυτή την ανοδική τάση της αξίας των παραπάνω παικτών, προσθέτοντας φυσικά κι άλλους στην εξίσωση. Κι αυτό γιατί η συμμετοχή σε Champions ή σε Europa League τους δίνει την ευκαιρία να αποδείξουν τις δυνατότητες τους σε υψηλότερο επίπεδο, συνεχίζοντας παράλληλα να ενισχύουν συνολικά και την ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ. Κάτι που φέτος ήταν επιβεβλημένο και έγινε πραγματικότητα.

Σε αυτήν την κατηγορία για παράδειγμα ανήκει ο Ζίνι, ο οποίος είναι και σε πιο νεαρή ηλικία και έχει μεγάλες προοπτικές για την εξέλιξή του. Φέτος στάθηκε άτυχος με τους τραυματισμούς που του έβαλαν εμπόδια, αλλά στο κλείσιμο της σεζόν έδειξε το... potential που διαθέτει. Πάνω του άλλωστε ποντάρει πολλά και ο Νίκολιτς, ο οποίος από το περσινό καλοκαίρι είχε δείξει πόσο πολύ πιστεύει στο ταλέντο του.

Η επιτυχημένη σεζόν σε συνδυασμό με την πολύ καλή παρουσία αρκετών σημαντικών μονάδων έφεραν την ΑΕΚ σε μια πολύ καλή κατάσταση αναφορικά με τις ανάγκες που χρειάζεται ενόψει της επόμενης σεζόν έχοντας σταθερές βάσεις στο ρόστερ της. Οι προσθήκες που πρέπει να γίνουν δεν είναι πολλές. Ήδη έχει αποκτηθεί ο Ζούμπκοφ και χρειάζεται άλλες δύο με τρεις (στόπερ, χαφ, μεσοεπιθετικός) σε ένα καλοκαίρι κατά το οποίο συμπληρώνεται η τρίτη μεταγραφική περίοδος που είχε στο μυαλό του ο Ριμπάλτα για να τελειοποιήσει το αρχικό πλάνο που υπήρχε.