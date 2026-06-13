Αδιαμφισβήτητη η απόφαση για αναβάθμιση στην ΑΕΚ και το όχι στα... ημίμετρα!

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει σε όλα τα δεδομένα του ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας για τους παίκτες που θέλει (αλλά και πρέπει) να φέρει, αλλά και στις υποθέσεις αποχώρησης...

Ημέρες ξεκούρασης και απόλυτης χαλάρωσης στο σώμα και στο πνεύμα για τους πρωταθλητές Ελλάδας και εκτός των ποδοσφαιριστών αυτό ισχύει και για τους δημιουργούς της ομάδας της ΑΕΚ που κατέκτησε την κορυφή της σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν ένα μήνα. Μια κούπα την οποία ο Δικέφαλος κατάφερε να εξασφαλίσει μάλιστα πολύ νωρίς στη διαδικασία των play offs, μιας και από τη δεύτερη αγωνιστική της διαδικασίας είχε φανεί πού θα καταλήξει το πρωτάθλημα, δηλαδή μετά τις εύκολες νίκες επί του Ολυμπιακού στο Φαλήρου και του ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Πραγματικά είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο και μόνο με αυτοκτονία θα χανόταν ο τίτλος από τους αήττητους "κιτρινόμαυρους" από τον Οκτώβριο του 2025 και φυσικά έτσι ολοκλήρωσε και τη διαδικασία των play offs η ΑΕΚ δίχως να ηττηθεί από τους βασικούς ανταγωνιστές της (τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες στα έξι συνολικά παιχνίδια της μίνι λίγκας για την Ένωση).

Τούτο το διάστημα γεμίζουν, που συνηθίζουμε να γράφουμε-λέμε, οι μπαταρίες των πρωταγωνιστών με όλους να βρίσκονται σε διακοπές και να προσπαθούν να γεμίσουν ενέργεια και να ξεκουράσουν όπως προανέφερα και το πνεύμα. Μπορεί αυτό να ισχύει και για τους Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ειδικά ο Καταλανός διευθυντής δεν συνεχίζει τη δουλειά που αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι και πιο συγκεκριμένα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ βρέθηκε τούτες τις μέρες στην Μύκονο με τη σύζυγό του και την κόρη του ενώ έχει προγραμματισμένο ταξίδι για την Ίμπιζα στις 23 Ιουνίου για τις τελευταίες στιγμές-μέρες χαλάρωσης προτού επιστρέψει Αθήνα για να ολοκληρώσει τις λεπτομέρειες που έχει ήδη προγραμματίσει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ενώ στα τέλη του Ιουνίου αναμένεται στην Αθήνα να επιστρέψει και ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου του Δικέφαλου!

Οι δυο άνδρες βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας σε καθημερινή βάση και όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τον Μάριο Ηλιόπουλο όπως αποδείχθηκε και με τη διαδικασία ανανέωσης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς. Εννοείται ότι στόχος και βρισκόμαστε κοντά είναι και η πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα με τον οποίο τα έχει ήδη συζητήσει και ουσιαστικά βρει (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) ο ιδιοκτήτης του club! Το βασικότερο με το οποίο συμφωνούν και έχουν αποφασίσει οι τρεις άνδρες, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μέσω της αλληλοεκτίμισης και εμπιστοσύνης την πιο ηχηρή βάση πρωταθλητισμού για τον Δικέφαλο, είναι η αδιαμφισβήτητη αναβάθμιση στο ρόστερ με τον ιδιοκτήτη του club να ξεκαθαρίζει στους υπεύθυνους του αγωνιστικού σχεδιασμού ότι δεν χρειάζεται να σκέφτεται κανείς με... ημίμετρα.

Κάτι απόλυτα σωστό και πρέπει να αναγνωριστεί στον Μάριο Ηλιόπουλο μιας και έχει τη δική του σημασία το... όχι στα ημίμετρα σχετικά με την ενίσχυση του ρόστερ της ΑΕΚ προκειμένου να πρωταγωνιστήσει ξανά στην Ελλάδα και να έχει τις βάσεις για να πετύχει το back to back στο πρωτάθλημα και παράλληλα να πετύχει ξανά στην Ευρώπη! Προφανώς και δεν αναφέρεται σε θέσεις, σε πρόσωπα, στο πού πρέπει να γίνει επιπλέον αναβάθμιση σε ποιότητα, έχει άλλωστε απόλυτη εμπιστοσύνη στη κρίση του Νίκολιτς και στη γνώση του Ριμπάλτα. Κάτι το οποίο κέρδισαν και οι δύο άνδρες της Ένωσης με τη δουλειά τους και την αποτελεσματικότητα αυτής. Ωστόσο σωστά ο ιδιοκτήτης του club δείχνει τη δική του πρόθεση και απόφαση μάλιστα έξω από κάθε συναισθηματισμό κάτι το οποίο έχει επίσης καταστήσει σαφές στον Σέρβο τεχνικό και τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου. Διότι στο τέλος της όποιας ιδέας και κουβέντας σημασία έχει να γίνουν όσα πρέπει που θα περιορίζουν το ρίσκο της επιτυχίας, ή αποτυχίας...

Θαρρώ αυτό αποδείχθηκε από την πρώτη κίνηση σε επίπεδο προσθηκών για την ΑΕΚ με την περίπτωση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ και με τα χρήματα που έδωσε μπαμ για να τον κάνει δικό της η ομάδα. Τη στιγμή που έως σήμερα από το ρεπορτάζ προκύπτει πως και για τις δυο άλλες υποθέσεις θα χρειαστεί να δαπανήσει σημαντικό ποσό μιας και πρόκειται για μεταγραφές που ίσως συνιστούν αγορές αφού οι ποδοσφαιριστές στόχοι έχουν συμβόλαια συνεργασίας με τις ομάδες που ανήκουν. Την ίδια ώρα δουλίτσα με αποτέλεσμα προσπαθούν να φέρουν οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδίου και με τις περιπτώσεις παικτών που θα ήθελαν να παραχωρήσουν όπως είναι οι Ελίασον, Λιούμπισιτς, Πιερό και Πάολο Φερνάντες. Προφανώς και επιδίωξη (τούτη τη περίοδο δεν προκύπτει εξέλιξη ουσίας) δεν θα είναι το ξεπούλημα όσο-όσο αλλά παράλληλα δεν είναι εύκολο να βρει (στα ποσά) όσα θα ήθελε η ΑΕΚ στο... παζάρι! Ωστόσο στις συγκεκριμένες υποθέσεις έχει και πάλι σύμμαχο τον χρόνο.