Ισραηλινό ρεπορτάζ εξηγεί τους λόγους που ο Κινγκς Κάνγκουα φαίνεται να καταλήγει στον Παναθηναϊκό και όχι στην ΑΕΚ.

Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Κινγκς Κάνγκουα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι «πράσινοι» στη Χάποελ Μπερ Σεβά έφτασε τα 4 εκατ. ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από κείνο που προσέφερε η «Ένωση» και αρκετό για να πειστούν οι Ισραηλινοί και να πουν το «ναι».

Ακόμη ο μισθός που προσέφερε το «τριφύλλι» στον ποδοσφαιριστή από τη Ζάμπια και κυμαινόταν περίπου στο 1 εκατ. ευρώ ξεπερνούσε την αντίστοιχη προσφορά των «κιτρινόμαυρων», που έφτασε τις 800 χιλ. ευρώ.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επιθυμία του Παναθηναϊκού να δεχθεί τον όρο να αγωνιστεί ο παίκτης στα ματς με τη Βίκινγκουρ, κάτι στο οποίο είχε συμφωνήσει και ο ίδιος. Αντίθετα η ΑΕΚ είχε γνωστοποιήσει ότι θα αποσυρόταν αν συνέβαινε αυτό, όπως κι έγινε τελικά.

Τέλος, εκείνοι σημειώνουν πως η «Ένωση» μπήκε αργά στην διαπραγμάτευση, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, αφού οι «πράσινοι» είχαν επαφές με τον παίκτη ήδη από τον Μάιο.

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