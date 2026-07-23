ΑΕΚ: Αποχώρησε ο Καλοσκάμης από την προπόνηση
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Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ένιωσε ενοχλήσεις στην πρώτη προπόνηση του δεύτερου μισού του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ΑΕΚ και αποχώρησε. Ειδικό πρόγραμμα για Κάιρινεν και Γκατσίνοβιτς. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ
Η ΑΕΚ επέστρεψε σε ρυθμούς προπονήσεων, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) άρχισε το δεύτερο μισό του βασικού σταδίου προετοιμασίας των πρωταθλητών στο Άπελντορν. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προέκυψε ένα απρόοπτο, καθώς ο Δημήτρης Καλοσκάμης ένιωσε ενοχλήσεις, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας και αποχώρησε.
Από την πλευρά τους Κάιρινεν και Γκατσίνοβιτς ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα.
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