Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ένιωσε ενοχλήσεις στην πρώτη προπόνηση του δεύτερου μισού του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ΑΕΚ και αποχώρησε. Ειδικό πρόγραμμα για Κάιρινεν και Γκατσίνοβιτς. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ επέστρεψε σε ρυθμούς προπονήσεων, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) άρχισε το δεύτερο μισό του βασικού σταδίου προετοιμασίας των πρωταθλητών στο Άπελντορν. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προέκυψε ένα απρόοπτο, καθώς ο Δημήτρης Καλοσκάμης ένιωσε ενοχλήσεις, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας και αποχώρησε.

Από την πλευρά τους Κάιρινεν και Γκατσίνοβιτς ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα.

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