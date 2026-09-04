Παναθηναϊκός: «Πρώτη» του Ουναΐ με τους Πράσινους
Ο Παναθηναϊκός, λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Νίκης Βόλου για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συνέχισε κανονικά την προετοιμασία του ενόψει του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ (06/09, 21:30 - Live από Gazzetta).Μάλιστα στη προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (04/09) στο «Γ. Καλαφάτης», συμμετείχε και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «Πρασίνων», ο Αζεντίν Ουναΐ, με τον Μαροκινό μεσο να ακολουθεί όλο το πρόγραμμα του Τζέικομπ Νίστρουπ, ενώ όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για την αναμέτρηση κόντρα στον δικέφαλο του βορρά.
Παράλληλα, οι υπόλοιποι παίκτες του «τριφυλλιού» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.
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