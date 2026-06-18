Στην Ισπανία συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τον Μπατίστ Σανταμαρία. Ο 31χρονος Γάλλος χαφ της Βαλένθια βρίσκεται στη λίστα των «ασπρόμαυρων».

Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προστεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιεύματα για τον Αρίτζ Ελουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι Ισπανοί συνδέουν τον Δικέφαλο και με τον Μπατίστ Σανταμαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια.

Ο Σανταμαρία αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, έχοντας χτίσει όλη την καριέρα του στα μεγάλα πρωταθλήματα της Γαλλίας, ενώ έχει περάσει και από τη Bundesliga με τη φανέλα της Φράιμπουργκ.

Ξεκίνησε από την Τουρ, καθιερώθηκε στην Ανζέ, μεταγράφηκε το 2020 στη Φράιμπουργκ έναντι περίπου 10 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο αργότερα η Ρεν επένδυσε περίπου 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Ακολούθησε το πέρασμά του από τη Νις και το περασμένο καλοκαίρι μετακινήθηκε στη Βαλένθια, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με έντονα αμυντικά χαρακτηριστικά, υψηλά τρεξίματα και σημαντικές παραστάσεις από Ligue 1, Bundesliga και La Liga, στοιχεία που τον έχουν κρατήσει σε υψηλό επίπεδο για περισσότερο από μία δεκαετία.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση, ωστόσο το όνομα του Γάλλου βρίσκεται πράγματι ανάμεσα στις περιπτώσεις που έχουν αξιολογηθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς οι «ασπρόμαυροι» κινούνται σε αρκετά μέτωπα για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

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