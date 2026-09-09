ΠΑΟΚ: Ξεκινάει τη Πέμπτη (10/09) η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Άρη
Την Πέμπτη (10/09) το πρωί στις 22:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του ΠΑΟΚ για το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που θα λάβει χώρα στη Τούμπα την Κυριακή (13/09-21:00).
Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 20 ευρώ.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη (10.09) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Άρης, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2026-27, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (13.09) στις 21:00 στο γήπεδο της Τούμπας.
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Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|Παιδικό
|1
|€50
|€10
|2, 3
|€40
|€10
|5, 6
|€30
|€10
|4, 4Α
|€20
|–
|7, 7Α, 8
|€20
|€10
|VIP, VIPA
|€200
|–
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