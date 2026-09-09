Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως την Πέμπτη (10/09) θα διατεθούν στο κοινό τα εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη την Κυριακή (13/09).

Την Πέμπτη (10/09) το πρωί στις 22:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του ΠΑΟΚ για το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που θα λάβει χώρα στη Τούμπα την Κυριακή (13/09-21:00).

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 20 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη (10.09) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Άρης, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2026-27, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (13.09) στις 21:00 στο γήπεδο της Τούμπας. Δείτε Επίσης Ιβάνοβιτς: ΠΑΟΚ - Στην λίστα του για την επίθεση