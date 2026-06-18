Ο Αρίτζ Ελουστόντο έζησε όλη την καριέρα του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και ετοιμάζεται να ανοίξει για πρώτη φορά το κεφάλαιο της ζωής του μακριά από το Σαν Σεμπαστιάν.

Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει μπροστά τις διαδικασίες για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ένα όνομα με ιδιαίτερο βάρος στο βάσκικο ποδόσφαιρο. Ο Αρίτζ Ελουστόντο, όπως διαβάσατε στο Gazzetta, αποτελεί τον βασικό στόχο για το κέντρο της άμυνας, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Στα 32 του χρόνια, ο Βάσκος αμυντικός ετοιμάζεται να κλείσει έναν κύκλο ζωής. Όχι απλώς μια συνεργασία. Έναν ολόκληρο ποδοσφαιρικό βίο. Γιατί ο Ελουστόντο δεν έπαιξε ποτέ αλλού. Μεγάλωσε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, πέρασε από όλες τις βαθμίδες των ακαδημιών της και έφτασε να γίνει ένας από τους αρχηγούς της πρώτης ομάδας.

Κάπως έτσι εξηγείται και η επιμονή του ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα δεν βλέπουν μόνο έναν έμπειρο στόπερ. Βλέπουν έναν παίκτη που μπορεί να προσθέσει προσωπικότητα, παραστάσεις και ηγεσία σε μια γραμμή που βρίσκεται σε φάση ανανέωσης. Και γι' αυτό ο Ελουστόντο παραμένει αυτή τη στιγμή ο πρώτος στόχος για το κέντρο της άμυνας.

Στο Σαν Σεμπαστιάν η αποχώρησή του αντιμετωπίστηκε σχεδόν σαν οικογενειακό γεγονός. «Aritz, uno de los nuestros», έγραψε η Σοσιεδάδ στο αποχαιρετιστήριο αφιέρωμά της. «Ένας από τους δικούς μας». Μια φράση που αποτυπώνει ακριβώς τη σχέση που είχε με τον σύλλογο.

Ο Ελουστόντο έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2014 και έφτασε να καταγράψει περισσότερες από 300 συμμετοχές με τη φανέλα της Σοσιεδάδ. Αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός αμυντικός, αλλά μπορεί με την ίδια άνεση να καλύψει και το δεξί άκρο της άμυνας, κάτι που αποτέλεσε πολλές φορές πολύτιμη λύση για τους προπονητές του.

Στην καλύτερη φάση της καριέρας του η χρηματιστηριακή του αξία άγγιξε τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η παρουσία του στη La Liga υπήρξε σταθερή για περισσότερο από μία δεκαετία. Μετρά 243 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα, 11 γκολ και οκτώ ασίστ, ενώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 313 εμφανίσεις με 12 γκολ και 11 ασίστ.

Το στοιχείο που φαίνεται να κερδίζει τους ανθρώπους του «Δικεφάλου» δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι οι παραστάσεις. Ο Ελουστόντο κουβαλά εμπειρίες από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με 30 συμμετοχές στο Europa League και πέντε στο Champions League, ενώ ήταν παρών και στην αναμέτρηση της Ρεάλ Σοσιεδάδ με τον ΠΑΟΚ, τον Ιανουάριο του 2025, μοιράζοντας μάλιστα μία από τις δύο ασίστ στη νίκη των Ισπανών.

Την περασμένη σεζόν ο χρόνος συμμετοχής του μειώθηκε αισθητά, καθώς κατέγραψε 20 συμμετοχές και 876 λεπτά δράσης. Αυτό όμως δεν αλλάζει την εικόνα ενός ποδοσφαιριστή που έχει περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο της La Liga και παραμένει μια προσωπικότητα με έντονα ηγετικά χαρακτηριστικά.

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