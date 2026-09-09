Ο Κριστιάν Γιάκιτς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ, που ξεκίνησε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη, με έξι ποδοσφαιριστές να βρίσκονται εκτός κανονικού προγράμματος.

Με ένα νέο πρόσωπο επέστρεψε στις προπονήσεις ο ΠΑΟΚ μετά το ρεπό της Τρίτης. Ο Κριστιάν Γιάκιτς, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της απόκτησής του από τους «ασπρόμαυρους», βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης για πρώτη φορά στο γήπεδο με τους νέους συμπαίκτες του.

Ο 29χρονος Κροάτης μέσος τέθηκε στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι και άρχισε ουσιαστικά την προσαρμογή του στη νέα του ομάδα, την ώρα που ο ΠΑΟΚ μπήκε στην τελική ευθεία για το ντέρμπι της Κυριακής (13/9, 21:00) απέναντι στον Άρη.

Το πρόγραμμα στο Αθλητικό Κέντρο του Δικεφάλου ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής. Στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν πάνω στην αμυντική και επιθετική τακτική, πριν ολοκληρώσουν την προπόνηση με παιχνίδι σε μικρούς χώρους.

Ο Λίσι έχει αρκετά ζητήματα να διαχειριστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς έξι ποδοσφαιριστές δεν συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα.

Οι Μεϊτέ, Γιαννούλης και Σαρρής υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ οι Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Για τον Γιαννούλη τα δεδομένα είναι ήδη ξεκάθαρα, καθώς η μαγνητική έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική και η απουσία του υπολογίζεται στις 3-4 εβδομάδες.

Αντίθετα, το ενδιαφέρον των επόμενων προπονήσεων στρέφεται κυρίως στους Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκο και στο κατά πόσο κάποιος από αυτούς θα καταφέρει να ανεβάσει ρυθμούς και να τεθεί στη διάθεση του Λίσι για το ντέρμπι.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται το πρωί της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.