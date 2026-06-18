Νέο δημοσίευμα από το εξωτερικό κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ του Τόμας Κεντζιόρα και της Ντιναμό Κιέβου.

Οι αλλαγές στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά το θέμα του προπονητή και τη δεδομένη αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου, σειρά θα πάρουν και οι παίκτες.

Ένα από τα πρόσωπα που απασχολούν είναι ο Τόμας Κεντζιόρα. Ο Πολωνός στόπερ βρίσκεται στο στόχαστρο της πιθανής αντιπάλου των Θεσσαλονικιών στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Ντιναμό Κιέβου. Μάλιστα, δημοσίευμα από το sport.ua κάνει λόγο για συμφωνία των δυο πλευρών.

Ο 32χρονος αμυντικός έχει συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά για ακόμα ένα χρόνο, από τη στιγμή που ανανεώθηκε αυτόματα λόγω της ρήτρας συμμετοχών που έπιασε, ωστόσο, πλέον και αυτός από τη δική του μεριά πιέζει με φόντο τη μετακόμιση στην Ουκρανία. Επομένως, οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες αναφορικά με την έκβαση της υπόθεσης.

Θυμίζουμε πως ο Κεντζιόρα βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από το 2023, έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα (2024) και μετρώντας συνολικά 141 συμμετοχές με απολογισμό 4 γκολ και 3 ασίστ.