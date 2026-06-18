Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, η Άντερλεχτ είναι κοντά ε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Ζουλιέν Μπιανκόν.

Ο Ζουλιέν Μπιανκόν φαίνεται πως δεν θα εξαντλήσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και θα αποχωρήσει μια χρονιά νωρίτερα. Όπως υποστηρίζει ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, η Άντερλεχτ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Πειραιώτες για τη μεταγρφή του Γάλλου αμυντικού.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες για τη φόρμουλα του deal, όμως εφόσον επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα από το Βέλγιο ο 26χρονος αμυντικός θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν.

Ο ύψους 1,87μ. στόπερ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται και ως δεξί μπακ, προέρχεται από σεζόν με 27 εμφανίσεις και δύο γκολ, ενώ αγωνίζεται στο λιμάνι εδώ και μια τριετία, ήτοι από το 2023. Με τα ερυθρόλευκα έχει πανηγυρίσει το περσινό νταμπλ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που σηκώσει το Conference League, όμως δεν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα.