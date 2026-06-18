Μπιανκόν: Ολυμπιακός - Η Άντερλεχτ φουλάρει για τη μεταγραφή
Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ψηλά στη λίστα της Άντερλεχτ κι όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι φουλάρει για την απόκτησή του.
«Η Άντερλεχτ έχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τον Ζουλιάν Μπιανκόν και προχωρά στις συζητήσεις σχετικά με την υλοποίηση μίας συμφωνίας», έγραψε ο Βέλγος ρεπόρτερ.
Ο Μπιανκόν (γεννημένος στις 31/3/00) έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2027. Ο Γάλλος στόπερ, ύψος 1,87 έχει με τον Ολυμπιακό 64 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ.
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Πριν έρθει στον Ολυμπιακό τον Σεπτέμβρη του 2023 είχε παίξει Τρουά, Μονακό, Σερκλ Μπριζ και Νότιγχαμ Φόρεστ.
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🟣 RSC Anderlecht have a concrete interest in Giulian Biacone and are progressing in discussions over the feasibility of a deal. More info 🔜 #RSCA #mercato #JPL #OlympiacosFC pic.twitter.com/y2QOwDp31k— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 18, 2026
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